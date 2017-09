Simona Kádas, învingătoare la crosul „Goana după sănătate – Alerg şi ajut un copil”

Concursul a fost organizat de Asociatia Diaconia Filiala Magurele in cadrul proiectului “Ajut un copil”, cu suportul Monicai Davidescu şi a reunit la start peste 300 de concurenţi. S-a alergat pe distanţa de 4,5 km. Simona Kádas a avut o evoluţie foarte bună, reuşind să se claseze pe locul 1 la categoria sa de vârstă, respectiv pe locul 3 la general. „A fost o cursă intensă, la care au participat concurenţi din mai multe oraşe. Sunt onorată că am putut fi prezentă la un astfel de concurs, la invitaţia actriţei Monica Davidescu. Mă bucur că am reuşit să urc pe podium. Voi lua parte de fiecare dată, dacă timpul îmi va permite, la competiţii de caritate”, a afirmat Simona Kádas.



La rândul său, Carol Kádas a alergat pe toată distanţa, reuşind să termine cursa. „A meritat efortul depus, deşi am concurat după o foarte lungă pauză, de vreo 15 ani. Sunt mulţumit că am alergat pentru o cauză nobilă, ajutorarea copiilor”, a spus Carol Kádas.