Simpozion dedicat centenarului UBB, organizat sub egida Școlii Ardelene

Simpozionul este dedicat centenarului UBB și este organizat sub egida Școlii Ardelene. La eveniment participă cercetători din România, cât și din Ungaria, Slovacia și Italia. Simpozionul a debutat joi seara, în prezența episcopului greco-catolic de Oradea, PSS Virgil Bercea, dar și a unor profesori ai Departamentului Oradea și Blaj al Facultății de Teologie Greco-Catolică al UBB.

Două zile de comunicări ştiinţifice, dar și un bun un prilej de a ne aminti drumul pe care l-a parcurs Universitatea Babeş-Bolyai, de la prima instituţie de învăţământ superior din Transilvania, până la ceea ce este astăzi.

,,Cu ocazia, Zilei Naționale dedicate Școlii Ardelene, avem deja tradiția orădeană (a Departamentului de Teologie Greco-Catolică a facultății care face parte din UBB) a organizării acestui simpozion care se desfășoară sub egida Școlii Ardelene.

Anul acesta avem un dublu eveniment: pe lângă comemorarea Școlii Ardelene, avem o sută de ani de când Universitatea Babeș-Bolyai, intrând în componența Regatului României devine o universitat românească. Iată, comemorăm această renaștere a învățământului devenit nu numai transilvănean, ci și românesc.

Anul acesta, centenarul ne aduce teme legate de învățământ, de istoria universității și a învățământului românesc, dar și probleme contemporane care privesc atât viitorul învățământului, cât și învățământul teologic contemporan”, a spus moderatorul simpozionului, profesorul Alexandru Buzalic.

Reflecții

În opinia profesorului Ionuț Popescu, directorul Departamentului Oradea al Facutății de Teologie Greco-Catolică din cadrul UBB, simpozionul este și un prilej de a prezenta realizările şi de a reflecta la statutul învăţământului, în general, respectiv al învăţământului teologic, în particular, într-o Europă în care diversitatea aduce tot mai multe provocări, în care un principiu integrator este tot mai greu de găsit.

,,La an centenar, ne-am dorit deopotrivă să facem o reflecție asupra semnificației acestei universități în spațiul transilvănean, dar și o reflecție asupra rolului universității într-o lume mereu în schimbare, într-o lume în care diversitatea aduce noi provocări. De asemenea, a fost dorința noastră de a aduce în conștiința publicului orădean și din zonă, universitatea Ardealului. Temele care s-au anunțat a fi prezentate (de cercetători din România, Ungaria, Italia și Slovacia) reflectă ambele preocupări, atât cea îndreptată către istoricul și semnificația trecutului, cât și cea îndreptată către viitor și preocuparea pentru soluțiile la problemele lumii noastre de astăzi”, a spus Ionuț Popescu.

În cadrul simpozionului, teologul Cristian Bădiliţă a prezentat „Marile texte ale creştinismului”. Cea mai aşteptată dintre lansări este cea a cărţii «Geniul Greco-Catolic Românesc», de către unul din autorii ei, Cristian Bădiliţă.

,,Colecția a fost propusă acum cinci ani de zile în cadrul Editurii Vremea, unde au apărut deja peste 20 de volume. În primul rând, volumele din Noul Testament comentat, ediția bilingvă, tradusă și amplu comentată. În a doua parte, am vorbit despre noul născut, apărut la începutul săptămânii acesteia – a doua ediție a «Geniului Greco-Catolic Românesc», o ediție îmbogățită față de cea apărută în aprilie, cu prilejul vizitei Papei Francisc.

A fost îmbogățită cu un capitol despre cei șapte episcope martiri beatificați de Papa Francisc. Este un capitol pe care l-am adăugat după și pe care nu-l puteam integra în prima ediție, până când evenimentul de la Blaj nu a avut loc. Pe de altă parte, prima ediție trebuia să apară cu prilejul vizitei Papei.

Am prezentat seria de mari texte ale creștinismului pe care am conceput-o împreună cu marele artist Marian Zidaru (el făcând grafica acestor volume). Mă refer la primele texte antice despre apostolul Andrei, Apocalipsa lui Pavel până la Țiganiada, pe care am rebotezat-o << Viziunile lui Parpangel >>, pentru că e vorba de o antologie ilustrată de același artist, Marian Zidaru”, a dezvăluit teologul Cristian Bădiliță.

Simpozionul continuă sâmbătă, 12 octombrie cu o nouă sesiune de comunicări științifice, între orele 09 și 17. Ediţia din acest an a simpozionului se va încheia cu un concert al Corului Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, care va avea loc în Catedrala Sfântul Nicolae, la ora 18:00.