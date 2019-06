Sinceritate în pictura naivă

A doua ediţie a Salonului Internaţional de Artă Naivă a fost vernisată ieri, la Muzeul Ţării Crişurilor. Organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, Muzeul Ţării Crişurilor, Centrul Judeţean de Informare şi Promovare Turistică Bihor, Salonul găzduieşte peste 80 de lucrări semnate de 42 de pictori naivi din 13 ţări, renumiţi pe plan european, din Franţa, Spania, Italia, Polonia, Grecia, Lituania, Germania, Israel, Olanda, Ungaria, Finlanda, Bulgaria şi România.

„Salonul din acest an nu e doar mai bogat ca număr de exponate, ci la el s-au adăugat – pe lângă artişti din ţările prezente anul trecut – şi plasticieni din Germania, Olanda, Finlanda şi Bulgaria”, spune Aurel Chiriac, directorul Muzeului Ţării Crişurilor. „Există o fascinaţie a artei naive izvorâtă din reacţia la anxietăţile şi coprupţia valorilor aduse de lumea modernă, o respingere a dezumanizării şi înregimentării artistice. Arta naivă e (a fost) prizată ca o artă a ruralităţii ironic-vesele sau ca o construcţie a unei seninătaţi evanescente”, punctează Aurel Chirac.

Pe harta europeană

Iniţiatorul manifestării, Mihai Dascălu, spune că Salonul Internaţional de Artă Naivă de la Oradea este un punct de referinţă în arta naivă din Europa. „Noi ne-am axat foarte mult pe calitatea lucrărilor şi am avut şansa în acest an să mă aflu la Madrid, unde m-am întâlnit cu o bună parte dintre artiştii de anul trecut, aici, la Oradea. Trebuie să recunosc că am fost asaltat de multă altă lume care a dorit să participe la salon. Sigur că lucrurile se pot extinde, da exemplu salonul de la Katovice, unde anul acesta au participat peste 300 de pictori cu peste 2.000 de tablouri. Nu ştiu dacă vom ajunge noi până acolo. Sunt multe costuri aferente organizării unei asemenea expoziţii, multe discuţii cu fiecare artist. Dar este important că România, respectiv Oradea, se află pe harta europeană a artei naive”, spune Mihai Dascălu.

Susţinătorul acestui salon, Mircea Jacan, director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, îşi doreşte ca oricine va vrea să organizeze vreodată un eveniment ca acesta să aibă parte de o colaborare cu un om precum Mihai Dascălu, implicat şi insistent în sens constructiv. Mircea Jacan iubește pictura naivă, iubeşte sinceritatea exprimată în aceste picturi şi îşi doreşte să revadă artiştii şi la ediţia de anul viitor. La vernisaj au fost prezenţi mai mulţi artişti expozanţi: Mariana Mihuț, Gustav Hlinka, Doina Hlinka, Viorica Ana Farkaș, Valeria Tofan, Ana Boța, Costică Onuță, Calistrat Robu și Paul Robu, Constanța Voicu, Ion Măric, dar și pictori din Israel, Noemi Eshet Rosenzweig, din Polonia – Barbara Jozefowicz, Odile Byron din Franţa.

La finalul vernisajului, directorul Muzeului Ţării Crişurilor, Aurel Chiriac, a dorit să puncteze faptul că pictorii naivi sunt o familie care în România continuă să existe, pentru că după ’90 a fost un mic dispreţ, punându-se anatema asupra artiştilor amatori, care aveau sau nu aveau şcoală, care erau autodidacţi. Pictura naivă este o artă practicată de oameni care doresc să se exprime prin artă pentru cei din jur, să se bucure de ceea ce le oferă, chiar dacă au studii sau nu.

Tematica din Salon este foarte diversă; sunt scene legate de munca câmpului, peisaje, momente de destindere, precum carnavalul zăpezii. „Gândindu-mă la pictorii naivi, mi-am amintit de majoritatea impresioniştilor, care au făcut un an de studii la Academia Julien, care nu era o şcoală profesionistă şi care îţi dădea diplomă la final. Era o şcoală care te învăţa nişte reguli, de a desena, de a organiza compoziţiile, de a amesteca culorile. Apoi veneau cu tot talentul lor şi se exprimau. Şi iată ce au putut să facă impresioniştii! Iată că nu şcoala te defineşte sau îţi dă calitatea de artist naiv, ci modul în care ştii să te exprimi, talentul şi în acelaşi timp ştiinţa cu care oferi mesajul tău”.

Primul în UAPR

La finalul vernisajului, artiştii prezenţi la eveniment au primit câte o diplomă şi o plachetă. S-au făcut multe poze în faţa lucrărilor, moment în care am aflat de la artistul Ion Măric că este primul pictor naiv care a fost primit în Uniunea Artiştilor Plastici. Lucru care s-a întâmplat în luna aprilie şi de care este foarte mândru.

Lucrările sale din cadrul salonului au ca tematică lumea satului, cu tot ceea ce reprezintă, tradiţii şi expresii populare. Spune că le poartă în suflet ca pe o icoană şi cu ajutorul pensulelor le pune pe pânză. „Eu, de mic copil, mi-am făcut stilul, gama şi compoziţia. Am mers mai departe, am terminat şi facultatea, la Iaşi, licenţa am luat-o tot cu stilul meu, cu lada de zestre, am făcut şi pedagogie, şi sunt profesor la Bacău, la Şcoala Populară de Artă. Am posibilitatea ca ceea ce am învăţat eu să pot să-i învăţ şi pe alţii. Sunt foarte mulţi copii care se pierd, au talent înnăscut, şi dacă noi nu îi îndrumăm, nu mai are cine. Multe expresii se pot transpune în pictură. Asta este arta naivă, populară, în care poţi să te exprimi foarte uşor. Noi nu respectăm dimensiuni, proporţii, cum tună şi cum fulgeră aşa se pictează. Nici oamenii nu sunt perfecţi, nu seamănă unul cu altul. Fiecare îşi pune harul şi talentul pe care îl are. Contează să ai stilul tău propriu şi viața ta”, spune Ion Măric. Artistul se mândreşte că pe 10 august va vernisa o expoziţie personală la Centrul Cultural Român din Paris, la care va merge alături de soţia sa, alături de care aniversează 50 de ani de căsătorie, dar şi că este protagonist în filmul „Comoara naivă”, în regia lui Copel Moscu.

Lucrările lui Ion Măric şi ale celorlalţi 41 de pictori naivi se pot admira până în 27 iulie 2019.