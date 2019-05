„Sketch to Reality Awards” – o competiţie care îţi provoacă creativitatea la maxim cu Top Casa Oradea

Arhitecţii şi designerii din România sunt invitaţi să-şi dea frâu liber creativităţii în cadrul unui concurs organizat de Top Casa – „Sketch to Reality Awards”.

Prin această iniţiativă, Top Casa vrea să promoveze a creativitatea, excelenţa şi profesionalismul în rândul comunităţii de arhitecţi şi designeri profesionişti din România. Top Casa este un brand orădean cu o vechime de peste 25 de ani în sectorul de amenajări interioare din România.

„Scopul acestui proiect este de a împinge mai departe limitele creativităţii în conceperea proiectelor de arhitectură şi design, de a promova profesionişti ai acestui sector şi, nu în ultimul rând, de a le oferi recunoaşterea pe care o merită. De asemenea ne dorim să educăm şi clientul final, despre importanţa şi rolul esenţial al acestor specialişti în dezvoltarea unor proiecte estetice, durabile şi tot mai eficiente, atât la nivel rezidenţial, comercial sau chiar şi social”, transmit organizatorii.

Participanţi şi condiţii

„Sketch to Reality Awards” este o competiţie adresată oricărui arhitect sau designer interior profesionist din România. În cadrul competiţiei, fiecare participant îşi expune cel mai important proiect pe care îl va dezvolta în anul 2019 pentru a-l pune la bătaie alături de proiecte ale altor profesionişti din întreaga ţară. Evaluare proiectelor va avea mai multe componente, iar juriul este compus din specialişti din ţară, dar şi din străinătate. Cele două proiecte câştigătoare vor fi premiate la Gala Sketch the Reality Awards care va avea loc la finele anului 2019.

Proiectul trebuie să fie realizat pe parcursul anului 2019 cu materiale achiziţionate din portofoliul Top Casa. Înscrierile pot fi individiale sau pe echipe. Participanţii pot fi arhitecţi şi designeri de interior.

Program de desfăşurare

Cei interesaţi se pot înscrie în concurs în perioada 2 – 31 mai 2019. În perioada 1 iunie – 1 august 2019 va avea loc depunerea randărilor, iar în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie, votarea publică. Sesiune de depunere a proiectelor finale se va închide la 15 noiembrie 2019, iar

între 20 noiembrie şi 1 decembrie proiectele vor fi votate de către un juriu. Decernarea premiilor se va face în 15 decembrie

Competiţia va fi jurizată de specialişti din domeniu, atât la nivel naţional cât şi internaţional, dar va avea şi o componentă de vot public.

Membrii juriului sunt: dl.Paolo Patteri – Atlas concorde – Arhitectul Fabricii;

Lector universitar doctor Mihnea George Ciprian – Universitatea de Arte şi Design Cluj Napoca;

Echipa Ideal Decor.

Premii

Cele două proiecte câştigătoare vor fi premiate la Gala Sketch to Reality Awards care va avea loc la finele anului 2019. Premiul I constă într-o excursie de şapte nopţi, pentru două persoane în Jamaica la Jamaica Montego Bay.

Premiu de popularitate, decis de public, este o excursie de şapte nopţi pentru două persoane în Hurghada Egipt.

Top Casa

Compania Vestil Import Export, sub brandul TopCasa, vă aduce frumosul în proiectele dumneavoastră din 1993, devenind o marcă cunoscută pentru comercializarea materialelor de finisaj interior precum: gresie, faianță, obiecte sanitare, adezivi, vopsele, robineți, căzi, cabine de duș, sisteme de montaj.

Mărci de renume mondial

Top Casa reprezintă mărci de renume mondial precum: Atlas Concorde, Marazzi, Casalgrande Padana, Sika, Wedi, Kessel, Alca, Serenissima, KolpaSan, Kerrock, Tres, Bruma, Effepi, Olympia, Abk, Vidrepur, Onix, GSG, , Mainzu, Equipe, Dune, Grohe Water Technology, HansGrohe, IdealStandard, etc.

În cadrul grupului există o linie de producţie cu care ajută clienţii în prelucrarea materialelor de placare după necesitate. Sunt realizate piese speciale de treaptă, mozaicuri de diferite dimensiuni şi debitări.

Lucrări realizate

Printre lucrările de amenajare realizate se numără: sucursalele ING Bank, BancPost, Bmw GrupWestPremium, Opel GrupWest, Premium

Used Cars, Nissan Auto Bara&Co, Ford Carbenta, Piata 9,West Residence, Cartier Prima, Aes Apartments, Living In Delta, Marty Cluj, Romcom Business Center, Biserica Emanuel, etc.

Mai multe detalii: https://www.facebook.com/TopCasa.ro/ şi http://sketchtorealityawards.topcasa.ro/

