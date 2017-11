SMYK All for Kids deschide la Oradea al zecelea magazin din România, sâmbătă, 11 noiembrie

Noul magazin este localizat în incinta Prima Shops Oradea, din Bulevardul Decebal 61A, iar părinții sunt așteptați în weekendul 11-12 noiembrie să ia parte la Marea Deschidere, unde se vor bucura de reduceri de până la 20% la toate articolele cu preț întreg pentru copii, dar și de numeroase surprize dedicate acestei ocazii.

SMYK All for Kids este specializat în comercializarea de jucării, articole de puericultură, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii pentru copii, de la nou-născuți până la vârsta de 14 ani, conceptul magazinelor sale fiind „totul sub un singur acoperiș”.



SMYK All for Kids are în portofoliu atât propriile sale branduri de haine – Cool Club –, și de jucării – SMIKI –, cât și numeroase mărci globale precum LEGO, Hasbro sau Mattel.

Cu ocazia deschiderii celui de-al zecelea magazin din țară, SMYK All for Kids România a pregătit, pe lângă ofertele speciale, o tombolă cu premii instant la achiziții și un colț interactiv cu fotografii magnetice pentru vizitatori.

În România, brandul este prezent în șapte orașe: București (Afi Cotroceni, ParkLake Shopping Center, Mega Mall și Promenada Mall), Constanța – Vivo! Mall, Ploiești – Afi, Galați – Shopping City, Timișoara – Shopping City, Deva – Shopping City și Oradea – Prima Shops.

Magazinele SMYK All for Kids se găsesc în patru țări sub acest brand și sub brandul Spiele Max în Germania.

Mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook facebook.com/smykro sau pe www.smyk.com.ro.

