Sociolog criminolog italian, la Penitenciar

Sociologul criminolog italian Luca Vincenti împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei de Asistenţă Socială au vizitat săptămâna trecută, Penitenciarul Oradea, unde au avut o întâlnire atât cu personalul, cât şi cu o parte din detinuţii care vor părăsi detenţia în următoarea perioadă.

La întâlnirea cu personalul penitenciarului, Luca Vincenti a vorbit despre bandele de stradă din Italia, despre comportamentul lor, despre semnele pe care le folosesc, despre formarea lor. De asemenea, a răspuns întrebărilor adresate.

Clanurile mafiote italiene

„Mă bucur mult că am fost primit să vorbesc despre situaţia din Italia şi despre modul în care bandele acţionează. În România nu sunt încă astfel de manifestări ale grupurilor sau clanurilor, însă trebuie avută grijă deoarece încep să îşi facă apariţia. Penitenciarul din Oradea este primul vizitat şi pentru asta îi mulţumesc directorului Direcției de Asistență Socială, Arina Moș, care a făcut posibilă această întâlnire. Vor urma vizite şi la alte penitenciare din ţară”, a declarat Luca Vincenti.

Vizita în penitenciar s-a încheiat cu întâlnirea sociologului cu detinuţii cuprinși în Programul de pregătire pentru liberare, aflați în ultima parte de executate a pedepsei privative de libertate. Acesta a ţinut să le spună care sunt pericolele la care se expun dacă în momentul în care ies pe poartă aleg să facă parte din grupări infracţionale.

Apreciază puşcăria orădeană

„Am fost impresionat să văd că penitenciarul este dotat cu un sistem informatic intern pentru detinuţi, unde află noutăţi legislative și date despre liberare, un sistem de televiziune cu circuit închis, disponibil în fiecare cameră de deținere, care le permite deţinuţilor să fie informaţi despre noutăţile interne şi externe. Penitenciarul are o bibliotecă care arată foarte bine, are un miros de cultură, adică un miros de libertate mentală. Părerea mea este că România are o mare şansă de a deveni ţara de avangardă cu un sistem bine echilibrat între certitudinea de pedeapsă, dar şi de reabilitare a celor care au executat pedepse cu închisoarea”, a declarat italianul.