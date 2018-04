Spa cu apă termală, în Ioșia

Pe o porțiune de teren de vreo 2 hectare, din vecinătate Ștrandului Ioșia, Administrația Domeniului Public are în plan să contruiască un centru spa, de relaxare și tratament, separat de actualul ștrand. Proiectul are susținerea municipalității, a primarului Ilie Bolojan, care apreciază că ADP se poate descurca financiar cu această investiție, deci nu are nevoie de ajutor de la buget.

„Ştrandul ar urma să fie împărţit în două. Partea actuală ar rămâne cum e, un ştrand cu caracter social. Pe partea nefolosită, dinspre punctul Transgex, urmează să fie dezvoltat un proiect nou”, zice primarul. Noua amenajare ar urma să conțină o zonă de wellnes, cu spa și bazine de tratament cu apă termală, dar fără tobogane pentru copiii. „În aquapark primim tot mai multe cereri pentru spa, fitness și tratamente. În Ioșia, calitățile apei termale din ștrand sunt cunoscute în toată țara și poate și afară. Avem vizitatori din afara județului care vin special pentru această apă și care ne spun că așa apă bună nu mai e până la Karlovy Vary”, ne-a spus Liviu Andrica, directorul ADP SA.

Noul centru spa cu apă termală ar urma să ocupe și fostul sediu 2 al ștrandului și fosta spălătorie.

„Nu va fi un al doilea aquapark, nu vrem să ne facem singuri concurență. Vrem să facem o zonă de tratament și destindere destinată celor care caută liniște și relaxare”, zice Andrica.

ADP a comandat un studiu de prefezabilitate pentru ale cărui rezultate ar urma să le aibă în câteva luni.