„De cinci-şase etape pregătim sezonul viitor mizând pe mulţi juniori. Am întâlnit o echipă foarte bună cu jucători de calitate, atât cei experimentaţi cât şi cei tineri. Îi felicit pentru victorie, pentru condiţiile pe care le au aici. Luceafărul arată mult mai bine decât anul trecut. O parte din inima mea a rămas aici pentru că am muncit şi am pus suflet. Vă doresc să reuşiţi să creaţi o echipă care să se bată la promovare, pentru că un oraş precum Oradea nu ar trebui să lipsească din Liga 1. Noi o luăm de la capăt din Liga a III-a. Avem promisiuni că la Brăila vor fi bani”, a spus fostul mijlocaş dinamovist.

Antrenorul Cristian Lupuţ era bucuros că şi-a îndeplinit obiectivul autofixat. „Ultimele două săptămâni a fost greu să-i motivez pe băieţi, care după victoria cu Farul s-au relaxat. Mă bucur enorm că am construit un grup unit, o echipă adevărată. Îi felicit pe toţi, staff administrativ, staff tehnic, inclusiv pe Viorel Domocoş, care a avut aportul lui la acest parcurs bun.

Lotul a început în iarnă, când am spus că echipa va arăta altfel. Nu multă lume a crezut când am spus că ţinta mea este locul 8. Am ştiut ce jucători aduc, pe cine antrenez. Rezultatele ne judecă pe toţi. Sper ca sezonul viitor să fim mai îndrăzneţi decât locul 8. Eu mi-aş dori locurile 1-5, deşi va fi foarte greu având în vedere ce echipe au promovat, ce echipe au retrogradat din Liga 1. Liga 2 va fi o mini-liga 1, chiar cu unele meciuri mai interesante decât în primul eşalon”, a conchis Lupuţ.

Antrenorul a precizat că „sută la sută echipa va continua aici”.