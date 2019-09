Spitalul Curteanu Oradea, în faliment?!

Într-un comunicat extins, managerul Spitalului Curteanu, ec. Dacian Foncea, informează că «Transmitem de un an de zile semnalul unei reorganizări și restructurări organizatorice a unității spitalicești publice (demers avizat de Ministerul Sănătății după 8 luni, în loc de maxim 30 de zile, întârziere nelegala si nejustificata) și nevoia de a răspunde cât mai complet și corect nevoilor comunității, atenuând falimentului medical și functional al Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, determinat de “căpușele” spitalului (foști angajați, încă angajați unii din aceștia, prestatori de servicii care au “supt” ilegal banul public sau au șpăguit în sistem)».

Acuze la medic, avocat și firmă

Managerul informează despre o ședință de Consiliu de Administratie al Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, din august, când dr. Pop Ovidiu Laurean, reprezentant al Ministerului Sănătății în CA al spitalului „a venit in reprezentarea firmei private SC Helion Security SRL și a Biroului de Avocat Poinar Irina și a depus un dosar cu 204 file cerând demiterea Managerului spitalului public pentru că nu ar fi platit firmei private suma de 44.233,97 lei cu penalități.

Avocatul Irina Poinar a conceput premeditat instrumentul acestui șantaj la adresa Managerului spitalului public cu o zi înainte (22.08.2019) de ședința CA”. Managerul zice că aceste file ar fi falsuri ale celor trei (Pop, Codrean, Poinar) care l-ar fi șantajat.

Foncea vorbește de „atac fără precedent de câteva luni la adresa Managementului Spitalului Clinic Municipal”. Managerul spune că toate contractele încheiate de 3 ani incoace, „de când SC HELION SECURITY SRL încasează ilegal și nejustificat bani publici”.

I-a făcut plângere și la București

Foncea spune că în 5 septembrie i-a făcut plângere la DNA București doctorului Pop, iar despre Helion SRL spune că e firmă căpușă și că va „extinde sesizarea penală de șantaj și la numitul Codrean Rareș (reprezentant Helion SRL), care se pare că stă ascuns și ne înjură în spatele unor adrese/pseudonime sub care ne calomniază încontinuu de când l-am debranșat de la banii publici furați timp de trei ani de la Spitalul Clinic Municipal ’Dr. Gavril Curteanu” Oradea.

Managerul spune în comunicat și că „firma SC Helion SRL nu a mai primit ”șansa” dată anterior de cel puțin un fost angajat corupt al spitalului public, de a face mentenanța la sisteme care nu există, adică ’frectie la un picior de lemn”.

Acuzații așteaptă pronunțarea justiției

Dr. Ovidiu Pop s-a abținut de la a comenta acuzele managerului Foncea, informând că așteaptă justiția să își spună cuvântul. La fel a transmis și Helion SRL: ”Constatăm faptul că tot comunicatul este înțesat cu afirmații neadevărate, tendențioase și calomnioase.

Dr. Ovidiu Pop a declarat că: „Având în vedere comunicatul de presa al dl. manager mă văd nevoit să remarc faptul că acesta este denigrator și plin de erori. Sper că sunt doar aspecte care să dea bine la populație și nu doar existente și crezute de mintea cuiva. Eu nu am timp să fac justiție prin intermediul presei ci eu o fac prin intermediul puterii judecatorești, unde am 7 procese din care în primele 3 am câștigat în primă instanță. Acest comunicat pare o disculpare publica a dl. manager pentru modul deosebit prin care conduce acest spital”

Precizăm că aspectele esențiale menționate în comunicat au făcut deja obiectul unor proceduri judiciare, cea mai recentă fiind Hotărârea definitivă a Curții de Apel Oradea Nr. 614/CA/2019, care confirmă deciziile anterioare ale CNSC nr 340 din 20.02.2019 și nr. 729 din 17.04.2019 (ambele favorabile SC Helion Security SRL), prin care s-a decis “admiterea contestației SC Helion Security SRL (…).

Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei depuse de asocierea SC HELION SECURITY SRL – SC INFO WORLD SRL (…)” De asemenea, Completul C9 al CNSC menționează în mod expres în cadrul deciziei 729 din 17.04.2019 “Comisia de evaluare nu a evaluat oferta Asocierii Helion și Infowold cu maximă obiectivitate”.

Rareș Codrean, director Helion SRL a ținut să transmită și că „dorim ca justiția să se facă în instanțele de judecată, nu în presă”. Atașat, redăm comunicatul de presă transmis de managerul Dacian Foncea.