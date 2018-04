Spitalul Pelican lansează o promoție specială pentru viitoarele mămici

Incepand cu data de 01.05.2018 si pana la finele anului, orice femeie cu un diagnostic de sarcina confirmat, poate accesa acest Pachet promotional la SPITALUL CLINIC PELICAN ORADEA, care cuprinde toate serviciile medicale uzuale necesare pe perioada sarcinii si pana la externarea din maternitate, dupa nastere.

In Pachetul Promotional “DIN PRIMA ZI, SIGURANTA”, viitoarele mamici vor beneficia de urmatoarele servicii recomandate de medicul ginecolog:

In cazul in care toate serviciile medicale descrise mai sus sunt efectuate in cadrul Spitalului Pelican, nasterea este GRATUITA.

In cazul in care aceste servicii nu se fac in cadrul Spitalului Pelican, tariful de nastere este de 3000 lei.

Beneficiaza de acest Pachet Promotional de servicii medicale toate gravidele care se inscriu si semneaza o conventie cu Spitalul Pelican in perioada 01.05.2018 – 31.12.2018, gravide aflate in orice perioada a sarcinii. Detalii, termeni si conditii la: www.spitalpelican.ro

1. ACCESAREA PACHETULUI PROMOTIONAL:

– viitoarele mamici semneaza Conventia pentru Pachetul Promotional “DIN PRIMA ZI, SIGURANŢĂ”

– se programeaza si isi efectueaza serviciile medicale la recomandarea medicului ginecolog pe toata perioada sarcinii, pentru care achita costurile aferente monitorizarii sarcinii;

2. AVANTAJELE PACHETULUI PROMOIONAL:

* economie de bani si timp, fara deplasari inutile (de la cabinet la laboratoare etc) si fara costuri nejustificate

* monitorizarea sarcinii si acordarea serviciilor medicale in mod transparent si corect, pe baza de contract, cu chitante/facturi, platile “la negru” fiind excluse

* costul pregatirii pentru nastere poate acoperi partial sau total costul nasterii (inscrierea timpurie in program fiind in avantajul celor ce il acceseaza)

* siguranta acordarii serviciilor medicale (inclusiv spitalizare sau nasteri) oricand: ziua, noaptea, in weekend, de sarbatori Informatii detaliate la adresa: www.spitalpelican.ro si programari la Call Center 0259 444 444.

Advertorial!