Spitalul-smart: optimizează timpul de așteptare al pacienților

Unul dintre aceste proiecte este din Marghita. Proiectele alese din 110 depuse primesc finanțări între 30.000 euro și 45.000 euro și mentorat din partea angajaților OMV Petrom.

Aflată deja la a doua ediție, „RO SMART în Țara lui Andrei” caută acele proiecte inovatoare care prin tehnologie și digitalizare rezolvă probleme din comunități, îmbunătățesc calitatea vieții cetățenilor, eficientizează consumul de resurse și accesul la serviciile publice, sau reduc cheltuielile publice.

Pentru a crește comunitățile din România, căutăm proiecte care își propun să folosească tehnologia prin aplicații, inteligență artificială, Internet of Things, robotică, automatizare în 5 domenii-cheie: educație, sănătate, mediul înconjurător, transport și infrastructură. Proiectul My smart hospital are ca beneficiar Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” din Marghita, Bihor.

Prin acesta se va crea un sistem integrat de tip pagină web și o aplicație software care optimizează timpul de așteptare al pacienților Spitalului Municipal „Dr. Pop Mircea” din Marghita.

„Obiectivele portalului medical constau în crearea și punerea la dispoziția pacienților a unui sistem de informare integrat cu funcții precum: constituirea unui dosar medical electronic conținând informațiile medicale ale pacientului, consultarea rezultatelor analizelor realizate în cadrul spitalului, planificarea consultațiilor; check-in prezentare pentru înregistrarea rapidă în momentul prezentării în spital.

După logarea securizată la portalul spitalului, pacienții trebuie să poată vizualiza informații despre consultațiile, testele de laborator și internările înregistrate în sistemul informatic existent în spital. În cazul în care pacientul s-a prezentat la spital pentru efectuarea unor teste de laborator, rezultatele acestor teste trebuie să se poată vizualiza prin utilizarea unor coduri de acces puse la dispoziție de personalul spitalului”, spune Kocsis Emese, inițiatoarea proiectului.

Componenta de planificare a consultațiilor trebuie să le permită pacienților să planifice și să rezerve date pentru consultații la o anumită specialitate, doctor, dată și interval orar, susțin inițiatorii proiectului. De asemenea, pacientul va putea face anularea unei programări. „Pentru reducerea timpului de așteptare la prezentarea în spital, componenta de check-in trebuie să permită transmiterea către sistemul informatic implementat în spital a datelor pacientului necesare pentru înregistrarea acestuia”, consideră Kocsis Emese.

Componenta de „optimizare coadă așteptare înregistrare pacienți” are ca obiectiv optimizarea timpilor de așteptare a pacienților ce așteaptă pentru introducerea datelor de prezentare. „Pacienții care solicită servicii complexe pot fi gestionați separat, ceea ce reduce riscul de «blocare» a altor pacienți, cu un impact negativ asupra experienței lor”, explică Kocsis Emese, inițiatoarea proiectului.