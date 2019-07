Sprijin pentru alegerea carierei

Un centru pentru orientarea în carieră va fi înfiinţat la Don Orione. O aplicaţie pe telefon privind orientarea în carieră va fi disponibilă gratuit pentru tinerii care urmează să-şi aleagă cariera. Nu mai puţin 50 de localităţi din judeţul Bihor vor fi străbătute de un centru mobil de orientare în carieră, informaţiile despre consiliere, formare profesională şi orientare în carieră ajungând astfel în locuri unde acestea ajungeau mai greu.

Sunt doar câteva dintre rezultatele preconizate ale proiectului care va fi implementat în judeţele Békés din Ungaria şi Bihor din România. La acestea se mai adaugă două „Burse ale locurilor de muncă şi orientării în carieră”, fiecare desfăşurându-se pe durata a două zile.

Valoarea proiectului este de circa 2,5 milioane de euro, durata sa de implementare fiind de 24 de luni (martie 2019 – februarie 2021). La conferinţa de lansare a proiectului, care a avut loc luni, 22 iulie 2019, au participat partenerii din Ungaria, reprezentanţi ai ANOFM, ai instituţiilor deconcentrate, ai IMM-urilor, antreprenori şi oameni de afaceri. Prefectul Bihorului, Ioan Mihaiu, i-a felicitat pe partenerii din proiect, lăudându-le iniţiativa.

Tinerii din judeţele Békés (Ungaria) şi Bihor vor fi sprijiniţi să se orienteze mai bine în carieră cu ajutorul unui proiect transfrontalier.Tinerii bihoreni vor afla mai ușor care meserie li se potrivește mai bine. Asta se va întâmpla cu ajutorul unui proiect cu finanțare europeană, în valoare de peste 2,5 milioane de euro. Proiectul cu titlul „Rețea transfrontalieră pentru susținerea dezvoltării profesionale din regiunea de graniță” este rezultatul eforturilor comune a cinci parteneri.

Este vorba de Societatea Caritabilă „Don Orione” din Oradea – partenerul principal al proiectului, AJOFM Bihor, Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Békés (Ungaria), Oficiul Guvernamental Békés şi Fundaţia Judeţului Békés pentru Dezvoltarea Afacerilor. Proiectul are o valoare de 2.561.094,08 euro şi o durată de implementare de 24 de luni (01.03.2019 – 28.02.2021). Este cel mai mare proiect de acest tip, implementat de o agenţie de ocupare din România.

Lansare

Conferinţa de lansare a proiectului în România a avut loc luni, 22 iulie 2019, în Cetatea Oradea (în Ungaria lansarea a avut loc în urmă cu două săptămâni). Au fost prezenţi partenerii de proiect, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Formare Profesională (ANOFM), reprezentanţi ai instituţiilor deconcentrate, antreprenori, reprezentanţi ai IMM-urilor. Proiectul va fi implementat în Judeţul Békés din Ungaria şi Judeţul Bihor.

La lansare a participat şi prefectul de Bihor, Ioan Mihaiu, deşi acesta avea programată o altă activitate. „Am un motiv special să particip la această lansare. Este o mare asemănare între ceea ce faceţi şi ceea ce face Prefectura Bihor. Este singura agenţie judeţeană care implementează un astfel de proiect, din câte ştiu eu. Şi Prefectura Bihor a reuşit să acceseze un proiect cu finanţare europeană pe tema migraţiei, în valoare de 300.000 de euro”, a subliniat prefectul în cuvântarea sa.

„Obiectivul principal al proiectului este de a creşte calitatea locurilor de muncă în regiunea vizată prin crearea unui sistem care să permită exploatarea mai bună a talentelor existente în judeţele Bihor şi Békés. Proiectul se vrea să fie un răspuns pentru multe dintre dificultăţile socio-economice cu care se confruntă cetăţenii fără loc de muncă din cele două judeţe”, a subliniat Békési Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor.

Activităţi

În cadrul proiectului va fi dezvoltat un sistem de consiliere în carieră pentru tinerii (şi nu numai) din judeţele unde va fi implementat, majoritatea fiind formată din persoane care se află la începutul carierei profesionale. Serviciile oferite îi vor susţine pe aceştia pentru a-şi identifica parcursul profesional în funcţie de abilităţile şi cunoştinţele lor, dar şi ţinând cont de tendinţe actuale şi viitoare ale pieţei muncii.

AJOFM Bihor va organiza în cadrul proiectului două „Burse ale locurilor de muncă şi de orientare în carieră”. Se estimează că la fiecare „Bursă” vor participa 3.000 de elevi, profesori şi părinţi. Fiecare „Bursă” se va derula pe perioada a două zile.

O activitatea nouă, preluată de la partenerii din Ungaria, este organizarea unui birou mobil, care să asigure o vizibilitate mai bună a serviciilor publice de ocupare. „Acest birou mobil va străbate, timp de 18 luni, cel puţin 50 de comunităţi locale din judeţul Bihor. De serviciile lui, constând în informare şi consiliere profesională, vor beneficia cel puţin 1.000 de persoane”, a explicat Békési Csaba.

Tot în cadrul proiectului va fi construit un Centru de orientare în carieră, în cadrul Liceului Don Orione.

De asemenea, în cadrul proiectului va fi elaborat studiul „Plan de acţiune comun pentru o piaţă a forţei de muncă integrată în zona graniţelor România – Ungaria”. Vor mai fi organizate două worshop-uri şi o conferinţă internaţională pentru specialişti.

De unde s-a născut ideea

Despre ideea proiectului au vorbit reprezentanţii Societăţii „Don Orione”. Părintele Mihai Fechetă, preşedintele societăţii, a prezentat istoricul şi misiunile acesteia. „Tinerii sunt furtuna sau soarele zilei de mâine, în funcţie de cum noi ne angajăm să-i formăm”, a precizat părintele Mihai Fechetă, citându-l pe Don Luigi Orione.

„Societatea de mâine va fi o societate cu furtuni, dezamăgiri sau soare, în funcţie de cum noi de implicăm astăzi. Acesta este scopul Societăţii «Don Orione», împreună cu dumneavoastră, dragi parteneri. Nu vom rezolva problemele toate, dar putem să fim o picătură în această societate. Să facem ceva mai bun”, a încheiat Mihai Fechetă.

„Acest proiect a pornit cu o idee care a reuşit să îi atragă pe toţi partenerii. Citisem un studiu al Forumului Economic Mondial de la Davos, unde specialiştii spuneau că în urma revoluţiei tehnologice, în urma acestui tăvălug, vom ajunge în România la 60% şomaj. Asta se va realiza datorită dispariţiei a mai multor meserii. Altele vor apărea, desigur. Am început să gândim, împreună cu partenerii, să vedem ce am putea face. Am auzit un cercetător care spunea că inteligenţa telefonului mobil, plus inteligenţa umană, este o constantă.

Noi credem că, totuşi, putem schimba această constantă cu o orientare bună în carieră”, a precizat Peter Miheller, manager de proiect, profesor la Don Orione.

Acesta este de părere că schimbul de cunoştinţe între parteneri şi colaborarea între aceştia va avea o importanţă majoră. Beneficiari ai proiectului vor fi toţi tinerii din Bihor. „«Totul pentru a face binele». Pentru că ăsta este motto-ul Congregaţiei Don Orione”, a încheiat managerul de proiect.