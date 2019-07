Start în proiectul Discover

În Aula Magna a Universităţii din Oradea s-a deschis sâmbătă a VIII-a ediţie a proiectului Discover for Schools organizat de AIESEC Oradea. Acesta este un proiect intercultural, destinat copiilor din clasa pregătitoare, până la clasa a VIII-a, cu scopul de a dezvolta limba engleză și de a-şi forma abilități de leadership într-un mediu multicultural deosebit.

În acest an, la acest proiect participă zece şcoli din Oradea: Colegiul Naţional „Onisifor Ghibu”, Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, Liceul greco-catolic „Iuliu-Maniu”, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, Colegiul Național „Iosif Vulcan”, Școala Gimnazială „Dacia”, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Liceul German „Friedrich Schiller”, Școala Gimnazială „Ioan Slavici”.

Sesiunile acestui proiect sunt ţinute de studenţi voluntari internaționali, 65 pentru Oradea şi 25 pentru judeţ şi Satu Mare – oraş implicat în premieră în acest proiect. În acest an voluntarii provin din: Canada, Turcia, Brazilia, Rusia Taiwan, Azerbaidjan, Maroc, China Pakistan, Hong Kong, Italia şi Serbia. Mai sunt implicaţi în proiect şi 40 de voluntari locali pe Oradea şi 30 pe judeţ şi Satu Mare. Comparativ cu anul trecut, în acest an s-a dublat numărul de voluntari care vor face parte din proiectul Discover.

Sâmbătă seara, în Aula Magna au fost prezenţi copii provenind din toate şcolile orădene implicate în proiect şi 50 de voluntari internaţionali care au ajuns deja în țară din China, Turcia, Canada, Brazilia, și peste 20 voluntari locali din școlile orădene. În deschiderea proiectului a luat cuvântul Emese Ellenes Jakabffy, director adjunct de la Liceul German „Friedrich Shiller”, care are toată deschiderea faţă de acest proiect care dă elevilor participanţi au posibilitatea să îşi dezvolte gândirea critică prin experienţe practice.

De asemenea, a fost prezentă şi Brîndușa Buzuică, director al Şcolii Gimnaziale „Ioan Slavici” din Oradea. Voluntarii au avut parte şi de un tur al oraşului, ghidaţi în limba engleză de Oradea Adventure.

Proiectul Discover se derulează timp de patru săptămâni, luni fiind prima zi de sesiune în şcolile din Oradea, urmând ca săptămâna viitoare să înceapă şi sesiunile în şcolile din judeţ. „Îmi place mult acest proiect şi vreau să le transmit asta şi altora. Sunt patru săptămâni care fac voluntarii să plângă la sfârșit, pentru că în prezența copiilor n-ai cum să nu fii înduioşat. Voluntarii sunt uimiți după aceste săptămâni. Vreau să îi fac şi pe alţii să creadă în acest proiect”, spune Mirela Cosma – vicepreședinte pe Proiecte Internaționale în AIESEC Oradea.

Primele impresii

Voluntarii internaţionali au intrat de ieri în şcoli, unde elevii i-au primit cu multă căldură şi multe selfie-uri. „Acest proiect este o adevărată cale de a te cunoaşte pe tine însuţi şi de a te simţi mai bine pentru că îţi poţi vedea aici şi părţile bune şi părţile mai puţin bune. De exemplu, am realizat că ar trebui să am mai multă răbdare şi pentru asta am ales jobul potrivit.

De asemenea, a întâlni oameni noi şi o altă cultură reprezintă o experienţă uimitoare. Fiecare nouă persoană e o lume diferită iar AIESEC ne-a dat şansa de a descoperi aceste lumi”, mărturiseşte Cansu Murtaza din Turcia.

„Acest proiect a fost bine planificat şi explicat. Îmi place faptul că există un plan educaţional. Peste toate astea, pare un program foarte bun iar copii sunt foarte drăguţi. Şi primirea a fost foarte bună” spune şi Gustave din Canada.

„Este prima oară când locuiesc într-o casă cu patru fete, prima dată când sunt îmbrăţişată de un copil, pupată de o fetiţă mică angelică, prima dată când îmi fac atât de mulţi prieteni internaţionali – prea multe ‘prima dată’ care mă emoţionează foarte tare.

Cred că venind aici, acest oraş reprezintă una din cele mai bune alegeri pentru mine, iar acest proiect m-a introdus în adevărata România, adevărata Europa de Est. Tinerii ar trebui să iasă şi să vadă lumea cea mare, să simtă diferit şi să accepte diferit”, mărturiseşte Fan Fei din China.

„Iubesc acest proiect. Copii sunt foarte prietenoşi şi oferă îmbrăţişări cu dragoste. Le place să se joace şi am fost surprinsă că tuturor le place fotbalul… iar fotbalul vine din Brazilia. În pauză am jucat baschet cu câţiva dintre copii, iar când am revenit în clasă, trei dintre ei îmi lăsaseră mesaje şi desene pe tablă. Foarte drăguţi!”, povesteşte şi Leticia, din Brazilia.

Parteneri ai acestui proiect organizat de AIESEC Oradea sunt: Primăria Oradea, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor, Print Expert, Universitatea Partium şi Asociaţia Caritas Oradea.