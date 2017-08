Start lansat pentru CAO 1910

Lovitura de începere a fost dată de un vechi suporter al legendarului CAO., domnul Magyari Imre (73 de ani), în aplauzele celor aproximativ 400 de spectatori.

Orădenii au început destul de timoraţi în faţa formaţiei clasate pe locul 3 în sezonul trecut. Tracul s-a risipit însă după 13 minute, când juniorul Raţ a finalizat cu un şut puternic sub transversală.

Treptat, veteranii din Aştileu şi-au pierdut din vigoare şi până la pauză CAO a zburdat şi a mai punctat de patru ori, câte o „dublă” Leo Jurca 17 şi 39, şi Emil Popa 42 şi 45+1. Primul gol al lui Popa a fost unul de efect, cu călcâiul, din centrarea lui Haş.

La pauză, Interul a operat trei modificări şi jocul a intrat într-o notă de echilibru. Totuşi, CAO a dominat finalul şi a mai punctat de două ori prin jucători intraţi după pauză, R. Paşca 74 şi M. Mihuţ 85 pentru 7-0.

Tot în prima rundă, Dinamo Oradea, principala contracandidată la promovare, a învins pe terenul din Paleu pe Minerul Şuncuiuş cu scorul de 6-4.

Au evoluat echipele:

CAO 1910: Egri – G. Mangra, Man, Panti, E. Ţîrtea, Ad. Balog (61 M. Mihuţ), D. Sabău (46 D. Costea), I. Raţ (77 Cârjan), Haş (cpt), L. Jurca (68 R. Paşca), E. Popa (75 Laszlo). Antrenor: Florin Farcaş

Inter: Şt. Groze – Fl. Lazăr (cpt., 62 Bonta), Ad. Chiş, E, Sârca, G. Cocoş (46 Dărăban), C. Olar, Şipoş, T. Oprea (46 Magui), I. Coste (46 C. Costea(, Al. Munteanu, C. Dumiter. Antrenor: Călin Iacob

Arbitri: George Blaj – Cristian Demian şi Alex Beleneşi

Observator AJF: Radu Bitea