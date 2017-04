Statistica etapei a 19-a din Liga 4 Bihor la fotbal

De remarcat şi scorul etapei realizat de Unirea Livada.

Prin victoria cu 4-0 cu Olimpia Salonta, CS Diosig a urcat pe primul loc.

CSO Ştei – CSC Sînmartin 0-3 (0-2)

Au marcat: P. Pereţ 31, A. Pintea 45, Cl. Popa 90+3

CSO Ştei: Fofiu – R. Bogdan, Dumbrăveanu, A. Toma (65 I. Pantea), R. Pirtea, Gruie, A. Stoian (79 L. Berce), M. Matei, Petriş (65 M. Haica), C. Lazea, Gavriş. Antrenor: Sandu Balaj

CSC Sînmartin: I. Avram – D. Iuhas, D. Negrea, Bala (56 Florescu, 65 Cl. Popa), Căvăjdan (72 Lupaşcu), M. Marian (20 B. Buştea), Pintea, Cr. Jurcuţ, P. Pereţ, G. Mangra, P. Ardelean. Antrenor: Daniel Lupaşcu

Cartonaşe galbene: Dumbrăveanu 36, Fofiu 68 / P. Ardelean 41, B. Buştea 54, Negrea 73, 89

Cartonaşe roşii: – / D. Negrea 89

Arbitri: Cosmin Cormoş – Sergiu Bârţan, Andrei Laza.

Observator AJF: Marcel Pirtea

La juniori: 2-1

CS Diosig Bihardioszeg – Olimpia Salonta 4-0 (1-0)

Au marcat: E. Popa 45+4, Şereş 68, L. Jurca 73, 90+3

CS Diosig: Gheţe – G. Costea, Karacsony G., Fl. Lazăr, Arsene, S. Zadori (86 Lolo), Sfârlea, Ember (64 L. Jurca), Cr. Jurca (57 Şereş), Gado, E. Popa (80 Szucs). Antrenor: Zoltan Vig

Olimpia: Gurguţa – Perţ (56 Daina), Fl. Petru (85 R. Negrău), C. Chişe, C. Oltean, P. Petrescu, Cr. Ţîrlea, Ov. Silaghi, G. Ghilea, Ciocan (64 M. Petran), Toseschi (46 R. Ţirban). Antrenor: Valer Durdeu

Cartonaşe galbene: G. Costea 48 / G. Ghilea 47, Cr. Ţîrlea 62, P. Petrescu 84

Arbitri: Flavius Pop – Mircea Ardelean, Sergiu Mitra.

Observator AJF: Ioan Pirtea

La juniori: 2-4

Unirea Livada – CS Mădăras 7-1 (1-0)

Au marcat: Dobondi 44, 53, Al. Lele 58, 66, 71, Cl. Crişan 85, M. Popa 87 / Faur 84

Unirea: Verdeş – M. Popa, Moisi, A. Mureşan, Borzescu, Cl. Crişan, V. Ienciu (52 Buda), Laslău (61 Copos), Floruţ, Dobondi, Lele. Antrenor: Mădălin Popa

CS Mădăras: Tătăran – Gh. David, Sala, Memetea (62 C. Chişe), Faur, I. Chişe, Mughiuruş, Şipoş (53 Fl. Buzgău), T. Vlad, A. Lezeu, Abrudan. Antrenor: Kadar Lorand

Cartonaşe galbene: Cl. Crişan 84 / C. Chişe 69

Arbitri: Cristian Nagy – Radu Bandula, Lucian Ştiube.

Observator AJF: Gheorghe Rusu

La juniori:1-6

FC Universitatea Oradea – Unirea Valea lui Mihai 0-1 (0-0)

A marcat: Mândrilă 48

FC Universitatea: Danciu – Bulz, A. Luca, R. Matei, D. Jurcă (32 Tegzeş), M. Pop, Boneta, R. Baran (28 Al. Ilieş), Fl. Neaga, Fl. David (49 C. Giura), Suwan. Antrenor: Lucian Stance

Unirea: Perenyi (82 G. Gabor) – R. Crişan, Foriş, B. Iova, Hosu, C. Şandor, Mândrilă, Daroczi, J. Gabor, Lakatos (89 Bersenszki), Beres (74 Hebriştean). Antrenor: Alexandru Fele

Cartonaşe galbene: C. Giura 66, Tegzeş 90, A. Luca 90+5 / Lakatos 62

Arbitri: George Blaj – Ionuţ Cheregi, Sergiu Varga.

Observator FRF: Sebastian Moisin

La juniori: 5-1

CS II Oşorhei – Crişul Sântandrei 3-2 (2-0)

Au marcat: S. Grozav 8, M. Junc 39, I. Groza 69 / Bundea 76, R. Giura 81

CS II Oşorhei: Nicoară – S. Matei, Fl. Filimon, M. Gal, Şorca, Ciorba, Habakuk, S. Rus, M. Junc (77 Gyori), A. Filip (85 Chişvasi), S. Grozav (69 I. Groza). Antrenor: Petru Gabor

Crişul: T. Deac – Fitero (46 S. Ban), P. Deac, Hering, L. Dărăban, Ianc, Cl. Copil, Novak, Bundea, Ungur (46 Ad. Olariu), R. Giura. Antrenor: Ciprian Dianu

Cartonaşe galbene: – / L. Dărăban 90, P. Deac 90+3

Arbitri: Adrian Pop – Ovidiu Timar, Raoul Roşu.

Observator AJF: Radu Bitea

La juniori: 4-1

CS Bihorul Beiuş – Padişul Bihorul Gurani 3-0 (la masa verde)

CSC FC Paleu – Crişul Aleşd 0-3 (la masa verde)

Viitorul Borş a stat.

CLASAMENT

1. CS Diosig Bihardioszeg 17 14 2 1 58 – 17 44

————————————————————————————————————————

2. Crişul Sântandrei 18 13 2 3 64 – 22 41

3. CS Bihorul Beiuş 18 12 5 1 46 – 13 41

4. FC Universitatea Oradea 17 13 0 4 55 – 20 39

5. Valea lui Mihai 18 10 1 7 32 – 19 31

6. Viitorul Borş 18 8 2 8 45 – 41 26

7. CSO Ştei 18 6 8 4 30 – 29 26

8. Unirea Livada 18 7 4 7 44 – 46 25

9. CS Mădăras 18 8 1 9 40 – 48 25

10. Crişul Aleşd 18 6 2 10 34 – 34 20

11. CS II Oşorhei 18 5 5 8 28 – 49 20

12. CSC Sînmartin 19 4 5 10 24 – 43 17

13. Olimpia Salonta 18 3 3 12 21 – 43 12

14. CSC FC Paleu 18 2 4 12 15 – 33 10

———————————————————————————-

15. Padişul Bihorul 17 0 2 15 12 – 93 -1

Padişul Gurani a fost penalizată cu 3 trei puncte, pentru retragerea de pe teren la meciul cu CSO Ştei.

Locadin Ţeţchea a fost exclusă din campionat şi toate rezultatele i-au fost anulate.

CSC Paleu s-a retras din campionat şi va pierde toate meciurile cu 0-3.

Padişul Gurani a fost exclusă din campionat după două neprogramări şi va pierde toate meciurile din retur cu 0-3.

Etapa viitoare (8-9 aprilie): Olimpia Salonta – FC Universitatea Oradea, Viitorul Borş – CS Bihorul Beiuş, Crişul Aleşd – CSO Ştei, CS Mădăras – CS Diosig Bihardioszeg, CSC Sînmartin – Unirea Livada, Crişul Sântandrei – CSC FC Paleu 3-0 (la masa verde), Padişul Bihorul Gurani – CS II Oşorhei 0-3 (la masa verde). Unirea Valea lui Mihai va sta.