Statistică: Piaţa pariurilor, în creştere spectaculoasă | Afacerile caselor de pariuri au trecut de 1,5 miliarde lei, în 2016

Fie că ţin cu Steaua, Dinamo, Real Madrid, Barcelona, Bayern München sau altă echipă de fotbal, fie că preferă fotbal, baschet, tenis, handbal sau alt sport, tot mai mulţi români sunt cuprinşi de febra pariurilor sportive. De la an la an, numărul chibiţilor creşte, în speranţa că vor câştiga bani mai uşor. Unii pierd, alţii mai câştigă, dar cei mai fericiţi sunt patronii caselor de pariuri sportive, ale căror afaceri sunt tot mai profitabile de la an la an.

Piaţă în creştere

Potrivit unei analize realizate de experţii de la KeysFin, piaţa pariurilor sportive a crescut de peste patru ori în ultimii şapte ani. Dacă în 2010 firmele de profil raportau venituri de 354 milioane lei, în 2015 cifra a ajuns la 1,4 miliarde lei, iar datele estimative din 2016 arată că afacerile din acest sector au trecut de 1,5 miliarde lei.

„2014 a reprezentat un vârf pentru piaţa pariurilor sportive”, spun analiştii de la KeysFin. Dacă în 2010 erau înregistrate la Registrul Comerţului 67 de firme cu 2.770 angajaţi, în 2014 se ajunsese la 126 de companii cu 12.661 de salariaţi.

„În 2015 putem spune că piaţa a început să se maturizeze. De la dezvoltarea extrem de rapidă din anii anteriori, firmele s-au orientat spre optimizarea câştigurilor. Chiar dacă afacerile s-au temperat faţă de anul anterior, profitabilitatea a crescut la nivelul-record de 173,1 milioane lei, cu peste 40 de milioane de lei peste nivelul din anul 2014. Anul trecut, piaţa a urmat aceeaşi traiectorie, de a se concentra pe profituri decât pe deschiderea de noi agenţii. Scăderea TVA, care a lăsat mai mulţi bani în buzunarele românilor, a influenţat şi ea, în sens pozitiv, afacerile din acest sector”, au explicat analiştii.

Potrivit estimărilor acestora, 2016 a însemnat depăşirea pragului de 1,5 miliarde de lei pe piaţa pariurilor sportive, iar în acest an experţii anticipează un rezultat la cel puţin acelaşi nivel.

Influenţa reclamelor

„Piaţa pariurilor sportive a crescut spectaculos pe fondul creşterii apetitului românilor pentru acest tip de activitate. Scăderea interesului pentru jocurile de tip Loto sau Bingo şi investiţiile masive în publicitate făcute de casele de pariuri au influenţat comportamentul de consum în acest sector.

Microbistul român, asaltat cu zeci de reclame la TV, radio, în presa scrisă şi pe internet, a fost atras tot mai mult de mirajul pariurilor, o influenţă semnificativă fiind marcată şi de Campionatul European de Fotbal din Franţa, unde şi Naţionala României a fost prezentă, chiar dacă fără prea mare succes”, au mai spus analiştii KeysFin.

Potrivit datelor statistice, numărul agenţiilor de pariuri sportive a depăşit nivelul de 5.000 de unităţi, după ce, în 2015, erau înregistrate oficial 4.844 unităţi.

Pariurile dau dependenţă?

Datele statistice arată că 5% din populaţia României pariază în mod constant pe rezultatele din fotbal, baschet, tenis, box, hochei şi curse de câini. Psihologii spun că pariurile sportive pot crea dependenţă.

„Nu e o afecțiune frecventă în România, dacă privim rata altor țări din UE. România se încadrează în marja europeană a procentului de jucători care au depăşit ceea ce numim linia divertismentului, respectiv 0,6% din populaţia de peste 18 ani. Marja europeană acceptată ca normală, dacă ne putem referi cu acest termen în relaţie cu jocul patologic, este de 0,5-6%”, a declarat Steliana Rizeanu, psihoterapeut specializat în dependența de jocurile de noroc, pentru KeysFin. Peste 90% din pacienți sunt bărbați.

Romanian Bookmakers a lansat un program benevol, denumit „Joc Responsabil”, care oferă asistenţă celor care joacă mai mult decât trebuie, printr-o serie de instrumente oferite gratuit.

„În acest program este implicată o echipă de 10 psihologi, printre care şi dr. Cristian Andrei. Există o linie telefonică de tip linie verde care poate fi apelată de jucători. Multe amănunte despre program sunt disponibile pe www.jocresponsabil.ro”, a mai afirmat dr. psiholog Steliana Rizeanu, coordonator al programului.