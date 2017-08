Statistica primei etape din Liga 4! CS Diosig şi CSC Sînmartin au câştigat la scor!

Din acest sezon, echipele din Liga 4 au obligativitatea să folosească un jucător under 21 pe toată durata jocului. În prima etapă au fost şi echipe care au avut mai mulţi jucători care se încadrează în această categorie: Crişul Aleşd (6 titulari, plus unul intrat în repriza a doua), CSM Olimpia Salonta (5 titulari, plus unul intrat în repriza a doua) şi CS Bihorul Beiuş (4 titulari). Cel mai tânăr jucător utilizat în prina rundă a fost Sergiu Dordea (născut în 30 ianuarie 2001) de la Crişul Aleşd.

De remarcat golul reuşit din lovitură liberă de portarul Vlad Gheţe în meciul CS Săcueni – CS Diosig, scor 0-5.

Primii golgheteri ai sezonului sunt Sergiu Pop (Crişul Aleşd), Răzvan Giura (CS Diosig Bihardioszeg) şi Cristian Copil (CSC Sînmartin), toţi trei cu câte două goluri.

Viitorul Borş – Unirea Livada 0-1 (0-1)

A marcat: M. Popa 26

Viitorul: Cr. Pop – Ov. Silaghi, Gergely, Em. Zadori, T. Popa, S. Zadori, Al. Hava (68 Ozovehe), Waritz (86 Keri), Ov. Ienciu, D. Raţ, D. Tocuţ. Antrenor: Ovidiu Lazăr

Unirea: C. Verdeş – M. Popa, Moisi, V. Ienciu, Cl. Crişan, Borzescu, Todor, Floruţ (90+1 Buda), B. Laslău, D. Toma, Copos. Antrenor: Mădălin Popa

Cartonaşe galbene: Ov. Ienciu 9, D. Raţ 19, S. Zadori 63

Arbitri: Raoul Roşu – Marius Soos, George Urs

Observator AJF Bihor: Horia Buz

La juniori: 1-4

CS Bihorul Beiuş – CSO Ştei 3-2 (2-1)

Au marcat: R. Ţirban 15, D. Gavriş 17, Mihuţa 70 / M. Matei 45 penalty, S. Balaj 90+2

CS Bihorul: Odobasianu – Szatmari, Foghiş, Mihoc, G. Popa (90 R. Pirtea), Fl. Popa, Tipea, Miklo, Mihuţa, Gavriş, R. Ţirban (75 G. Ciobriş). Antrenor: Alin Popa

CSO Ştei: Plisco – S. Tuduce, Denuţa, Cr. Ştefan, Toma, Dumbrăveanu, L. Bogdan, Haica, M. Matei (75 S. Balaj), C. Lazea, D. Pele (75 Galea). Antrenor: Sandu Balaj

Cartonaşe galbene: Foghiş 45, R. Ţirban 67 / B. Dumuţa 48

Arbitri: Cristian Nagy – Radu Bandula, Gabrian Terici

Observator AJF Bihor: Gheorghe Rusu

La juniori: 10-0

Unirea Valea lui Mihai – Crişul Sântandrei 2-3

Au marcat: Gego 2, Foriş 30 penalty / P. Deac 33, R. Giura 51 şi 80, ambele din penalty

Unirea: Pereny – Hosu, B. Iova, Foriş, Lakatos, Cr. Sandor (69 D. Şerban), Toth, Daroczi, Gabor, Bersenszki, Gego. Antrenor: Alexandru Fele

Crişul: T. Deac – L. Dărăban, Covaciu (78 Olariu), Novak, Bundea, Fl. Buz, Moise (86 B. Chişvasi), G. Cornea, Şumălan, P. Deac, R. Giura (90+3 Lavrincsik). Antrenor: Gheorghe Ghiţ

Cartonaşe galbene: Lakatos 73, B. Iova 80 / Covaciu 21, Şumălan 55, P. Deac 63, Novak 67, L. Dărăban 85

Arbitri: Adrian Pop – Florin Toia, Marius Moza

Observator AJF Bihor: Mircea Bărcan

La juniori: 0-3

CS Săcueni – CS Diosig Bihardioszeg 0-5 (0-2)

Au marcat: R. Bogdan 17, M. Petran 40, Cr. Jurca 57, V. Gheţe 83, Berindei 87

CS Săcueni: Armos – Letai, Boros (85 Koncz), Mare, Pal, Papp (58 Deak), Olah, Racz, Lukacs (78 G. Filip), Ikpe, Lorincz. Antrenor: Sandor Gergely

CS Diosig: V. Gheţe – Szucs, Fl. Marc, Toseschi, Arsene, Karacsony, R. Bogdan (50 B. Praja), Şereş (60 A. Iacob), M. Vaida (85 Lolo), Cr. Jurca, M. Petran (79 Berindei). Antrenor: Zoltan Vig

Cartonaşe galbene: Deak 87, Lorincz 88 / Fl. Marc 76, Berindei 88

Arbitri: Cosmin Cormoş – Marius Matica, Alex Perţe

Observator AJF Bihor: Cornel Pantea

La juniori: 0-3

CS Mădăras – Crişul Aleşd 2-2 (2-2)

Au marcat: Puşcaş 7, P. Pereţ 44 / Sg. Pop 24, 34

CS Mădăras: S. Ardelean – P. Pereţ, Cr. Jurcuţ, Gh. David, Ad. Petricău, I. Chişe (56 Mughiuruş), Fl. Buzgău (65 Faur), R. Puşcaş, A. Lezeu, V. Petricău (87 Vinter) , C. Şipoş. Antrenor: Lorand Kadar

Crişul: S. Ţîrtea – S. Balogh (41 Cl. Balogh), Dordea (59 Fogarasi), Dejeu, Mîndrilă, M. Madar, Gavriluţ (59 Lascău), Gordan, Sg. Pop, M. Edveş, Bot. Antrenor: Viorel Domocoş

Cartonaşe galbene: C. Şipoş 42 / Mîndrilă 45 şi 90+3, M. Madar 58, Bot 68, Dejeu 71, Fogarasi 84

Cartonaşe roşii: – / Mîndrilă 90+3

Arbitri: Daniel Dumuţa – George Bronţ, Adrian Ciuciu

Observator AJF Bihor: Ioan Pirtea

La juniori: 7-5

Biharea Vaşcău – CS Oşorhei 0-3 (0-1)

Au marcat: A. Filip 36 autogol, P. Suciu 52, Fl. Ciorba 60

Biharea: A. Bogdan – Bulcău, V. Ienciu, A. Filip, Teaha (46 L. Berce), M. Sabău, Ov. Paşca, Teaha, Marc, Micula (76 Teglaş), Ad. Sabău ()74 Morcan). Antrenor: Dorin Boca

CS Oşorhei: S. Danciu – Drinc, M. Gal, Şorca, C. Chiş, Fl. Ciorba (72 Cl. Popa), Habakuk, Suciu, B. Milian (88 Keresztesy), T. Cheregi (64 Cr. Ardelean), I. Groza 885 Fl. Filimon). Antrenor: Petre Gabor

Cartonaşe galbene: Ov. Paşca 22, A. Filip 27, Teaha 74, Ad. Sabău 84 / Fl. Ciorba 30

Arbitri: Andrei Venter – Ovidiu Timar, Ionuţ Cheregi

Observator AJF Bihor: Aurel Ghenţ

La juniori: 0-7

CSC Sînmartin – Olimpia Salonta 5-0 (2-0)

Au marcat: P. Ardelean 9, S. Ban 41, Cr. Copil 75, 77, Fl. Lazăr 80

CSC Sînmartin: C. Hava – P. Ardelean (85 B. Meseşan), D. Iuhas (82 E. Bala), Cl. Popa (79 A. Varodi), Fitero, S. Ban, Cl. Copil, Ov. Morna, M. Trip, Cr. Copil, Fl. Lazăr. Antrenor: Ovidiu Morna

Olimpia: Gurguţa – Fl. Petru, Perţ (51 Pintea), Nan (76 Andruţa), C. Olteanu, Sg. Ciocan, I. Daina, S. Ianc, Bursuc, Iga, Gyori (57 Negrău). Antrenor: Ruben Ţirban

Cartonaşe galbene: – / C. Olteanu 40, S. Ianc 42, Daina 68

Arbitri: Andrei Pirtea – Alex Beleneşi, Norbert Orban

Observator AJF Bihor: Ştefan Gallovits

La juniori: 0-2

Meciul CSC Dacia Gepiu – FC Universitatea Oradea a fost amânat la solicitarea echipei gazdă.