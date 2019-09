Stokker Hotel: servicii de cazare, restaurant, bar, crama si terasă

Amplul proces de modernizare a avut ca scop cresterea confortului si implicit a satisfactiei clientilor. Intr-o atmosfera clasica, restaurantul, crama si terasa cu bar a hotelului isi asteapta oaspetii cu o varietate de preparate din bucataria romaneasca si internationala. Dispunem de 40 locuri in restaurant, 50 locuri in crama si 120 locuri pe terasa acoperita.

Pentru copii a fost amenajat in curte un loc special cu jucarii unde pot desfasura diverse activitati. Pentru parcare exista 5 locuri destinate strict hotelului, in fata, la strada si inca 8 locuri de parcare in curtea interioara. Spatiul verde de langa terasa ofera o ambianta deosebita.

Oferta gastronomică este fabuloasa, aici poţi deveni un răsfăţat fără pereche al celor mai diversificate şi atractive preparate culinare; ce să mai vorbim despre gustul, prezentarea şi modul în care eşti poftit la masa. Meniul principal, bazat pe carne de vitel, pui, porc si peste, precum si pentru desert, se schimba de doua ori pe an, exista un meniu pentru fiecare zi, servit sub forma de bussines-lunch.

