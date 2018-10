Straiţe pline cu bunătăţi, la Roşia

Vreme superbă la Roşia de Bihor în acest weekend. Ajuns la a şaptea ediţie, Târgul de bunătăţi, meşteşuguri şi voie bună „Straiţa Plină” a adunat în acest an şi mai mulţi vizitatori şi cumpărători. Organizatorii s-au întrecut pe ei la prezentarea artistică a evenimentului. În mijlocul târgului au fost amplasate atelierele de meşteşuguri, înconjurate de producătorii care s-au înscris an de an tot mai mulţi şi din mai multe zone.

Veniţi nu doar din Bihor dar şi din Timişoara, Arad, Cluj sau Bistriţa-Năsăud, vizitatorii au avut parte de o ofertă bogată. În zona Curţii de Ospăţ au putut servi cârnaţi de casă la grătar, cotlete, fasole cu ciolan, sarmale clasice sau sarmale cu păsat, păstrăvi, pulpă de mangaliţă, cârnaţ picant de porc, cârnaţ de oaie, capră sau vită, pe care le-au „udat” cu pălincă şi bere artizanală de la butoi sau la sticlă, dar şi cocktail-uri fără alcool sau cu coniac de casă combinat cu diferite sucuri naturale şi cu fructe.

La căsuţe sau la tarabe i-au aşteptat producătorii, veniţi din diferite zone: Roşia, Remetea, Fânaţe, Poienii de Jos, Beiuş, Coleşti, Marghita, Drăgăneşti, Totoreni sau Hidişelul de Sus. De acolo şi-au umplut straiţele cu sucuri naturale de mere și sfeclă roșie, murături asortate, zacuscă de păstrăv, zacuscă de hribi, miere de mană și miere de castan, zacuscă de pitoance la ceaun, unt de trufe, gomboţi cu prune, plăcinţi cu bulion, brânzeturi, mere sau cu gem, moşocoarne, clătite cu mac sau cu gem.

Produse testate

Unul dintre producători avea scris printre altele: „Nu acceptăm materie primă forţată, sau controlată cu azoturi, erbicide sau insecticide”. Cumpărătorii şi-au ales atent produsele, mulţi dintre ei venind deja direct la producătorii pe care i-au văzut şi în anii trecuţi şi ale căror produse le-au testat deja. Sos de gogoşari iuţi, vinete murate, dulceaţă de măcieşe, dulceaţă şi sos de ardei iute, siropuri de muguri de brad, ghimbir, salvie sau struguri, sucuri de mere, soc cu mentă sau sfeclă roşie cu morcovi, ardei iuţi cu brânză de oaie, compoturi au dispărut încet de pe tarabe în straişele vizitatorilor. Nu au lipsit de la vânzare nici ştergare, ii, cămăşi, baticuri, obiecte artizanale din lemn, piatră, piele sau pâslă.

Atelierele au fost mai multe ca la ediţiile trecute. Atelierul de olărit al lui Raul Bocşe, atelierul de zgărdane al Cristinei Trip, cel de ţesut al Floriţei Codoban, de încondeiat ouă al Dorinei Hamza, de pielărie al Danielei Condura şi cel de pâslărit au fost atelierele tradiţionale. Pe lângă acestea au mai fost atelierele propuse de Asociaţia „Orizont Verde”: atelierul de borşe ţinut de Mudrames, cel de croşetat ţinut de Cati Laţcu, cel de instrumete muzicale al lui Fero, copiii prezenţi la eveniment bucurându-se şi de provoarea de a urca pe cât mai multe lăzi, asiguraţi de Adventure Center.

Atmosfera a fost întregită de spectacolul de muzică populară, pe scena frumos împodobită de beiuşenii de la La Prrovence, care au decorat de altfel întreg târgul, amenajând şi un loc cu numele evenimentului unde vizitatorii şi-au făcut fotografii. Au cântat: „Muguri şi mlădiţe” din Beiuş, Ansamblul „Codrenii Bihorului” din Roşia, „Floarea Barcăului” din Marghita şi soliştii: Daniela Rada, Elena Şerb, surorile Tomele, Alexandru Haiduc şi Roşieniţele.

„M-am emoţionat până la lacrimi văzând atelierele meşteşugarilor. Rolul nostru, al edililor, este de a păstra şi promova tradiţiile pe care le-am moştenit şi pe care trebuie să le lăsăm urmaşilor. M-aş bucura să existe un astfel de târg în cât mai multe locuri din Bihor. Straiţa Plină a crescut an de an. Producătorii au fost tot mai mulţi, produsele mai de calitate şi vizitatorii şi cumpărătorii tot mai numeroşi. Îmi doresc ca şi anul viitor organizatorii să facă un târg cel puţin la fel de frumos şi bogat ca şi cel de acum”, a spus primarul Florin Bonca. De altfel, pictoriţa Angela Szabo de la Asociaţia „Orizont Verde” a oferit diplome celor care au susţinut atelierele din cadrul târgului, „pentru felul în care duc tradiţiile şi obiceiurile mai departe”.

Târgul „Straiţa Plină” a fost organizat de Asociaţia „Orizont Verde” împreună cu Primăria Roşia, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor, GAL Pădurea Craiului şi C.A.P.D.D. Bihor.