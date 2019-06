Ştrandul cu valuri, inaugurat după modernizare

Se lucrează susţinut la singurul ştrand cu valuri care există în Europa. Investiţia de peste 350.000 euro e de natură să schimbe total imaginea locului. Lucrările de modernizare şi reabilitare la Ştrandul cu valuri se află pe ultima sută de metri. Ştrandul va fi inaugurat oficial mâine, cu prilejul Zilelor Comunei, iar pentru public ştrandul va fi deschis din primele zile ale lunii iulie.

Ştrandul cu valuri era un punct de atracţie pentru cei care preferau să se scalde în liniște, într-un peisaj natural, cu locuri de plajă, cu iarbă și posibilitatea de a închiria un șezlong sau chiar de a sta la cort sau la bungalou. Ceea ce îl făcea unic în Europa, instalaţia care producea valuri, e veche de peste 100 de ani şi nu mai poate funcţiona. „Din câte ştiu eu, au fost construite doar trei astfel de instalaţii în Europa. Motorul sistemului de produs valuri a fost construit de inginerii austrieci. Am adus specialiştii, în mai multe rânduri, în încercarea de a-l reporni, dar a fost imposibil. Aşa că am luat decizia să-l înlocuim cu un nou sistem de produs valuri, care va fi funcţional doar din sezonul viitor. Acum căutăm, împreună cu arhitectul Cristian Puşcaş, soluţii pentru ca vechiul sistem de produs valuri să devină un punct de atracţie turistică. Una dintre variante e aceea de a putea fi văzut printr-un perete de sticlă. Am păstrat toate elementele arhitecturale ale ştrandului, astfel încât să nu îi dispară nota personală”, spune primarul de Sânmartin, Cristian Laza.

Investiţia într-o nouă instalaţie de produs valuri urmează să fie făcută probabil anul viitor, pe cât posibil din fonduri guvernamentale. „Noi avem un concept, un proiect pe fonduri guvernamentale, depus la Ministerul Turismului, pentru a continua investiţiile în Ștrandul cu valuri”, spune primarul Cristian Laza. Reabilitarea bazinului, a zonei de vestiare și a grupurilor sanitare, amenajarea spațiilor verzi și pavarea aleilor sunt doar câteva, precizează primarul. E firma de construcţii a Primăriei Sânmartin şi vizează, printre altele, refacerea bazinului, a zonei de vestiare şi grupurilor sanitare, reamenajarea spaţiilor verzi şi pavarea aleilor. Cu o suprafaţă de circa 3,7 hectare, ştrandul din Băile 1 Mai va atrage în continuare vizitatori care caută spaţiile verzi şi umbra copacilor. Şi în noul proiect, spaţiile verzi se regăsesc din plin în noua imagine a ştrandului.

„Toate lucrările de reabilitare a ștrandului s-au derulat fără să se taie niciun copac”, spune şeful Primăriei Sânmartin. Lucrările de construcţie sunt realizate de firma Primăriei, iar Cristian Laza asigură că Ștrandul cu valuri va rămâne un loc accesibil ca preţ şi totodată o destinaţie atractivă.

Corina la Zilele Comunei Sânmartin

Băile 1 Mai. Ştrandul cu valuri va fi „teatrul” manifestărilor programate cu prilejul celei de-a VII-a ediţii a Zilelor Comunei Sânmartin, eveniment care are loc în perioada 28 – 30 iunie.

Evenimentul debutează cu inaugurarea Ștrandului cu valuri din Băile 1 Mai. Restul manifestărilor ies din nota festivă, pentru a fi dedicate actului artistic.

În plus, pe afișul de promovare a Zilelor Comunei Sânmartin se află artiști cu priză la public. Astfel, mâine, de la ora 20:30, va urca pe scenă F. Charm, cunoscut pentru hit-ul ,,30 de grade”, realizat în colaborare cu Ligia. Cap de afiş este, însă, Corina, care va concerta sâmbătă, începând cu ora 20:00. Şi publicul de peste 40 de ani se poate regăsi în muzica celor de la Semnal M. Duminca este dedicată muzicii populare: Vlăduța Lupău, Vasile Coca, Văru’ Săndel, Cătălin de la Oradea și mulți alți invitați se vor adresa iubitorilor acestui gen. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Visit Băile Felix, Visit Băile 1 Mai și Asociația de Promovare a Turismului în stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai.