Street Food ajunge în Cetatea Oradea: preparate alese și cinema în aer liber

Peste 40 de truck-uri cu camioane vor transforma Cetatea Oradea într-o imensă bucătărie dedicată preparatelor stradale. Organizatorii anunță o ediție 2019 mai spectaculoasă decât cea de anul trecut. „Decorul, activitățile, muzica și inclusiv truck-urile ne vor suprinde cu și mai multe preparate interesante. Pentru ca experiența de festival să fie una completă, anul acesta la Street FOOD Festival avem parte de și mai multă muzică bună”, transmit organizatorii.

Pe scena principală din Cetatea Oradea vor urca Robin and the Backstabbers, The Mono Jacks, Jurjak, Moon Museum, Lucia și Baby Elvis. În zona VRTW Area, pasionații de muzică electronică vor putea dansa pe ritmurile dj-ilor Dubase Calibro, Soulheads sau Electrotwn.

Cinema în aer liber

Spre deosebire de anii precedenți, la această ediție va fi amenajat și un cinema în aer liber. Aici vor fi difuzate filmele: Povestea Iubirii, Nunta in ofsaid sau Omul care l-a ucis pe Don Quijote.

Nici cei mai mici nu au fost uitați. Pentru copii vor fi organizate diverse activități precum ateliere de creație, golf, face painting, carusel și activități cu baloane modelabile.