Studentă lovită în plină stradă pentru că nu a acceptat să fie hărțuită sexual

Întâmplarea a avut loc în Franța, iar studenta se întorcea acasă când un bărbat a început să comenteze la adresa ei și să scotă sunete cu conotație sexuală. Crezând că nu o aude și enervată la culme tânăra a zis „taci din gură”, momemnt în care bărbatul a aruncat după ea cu o scrumieră de la o terasă din apropiere, apoi s-a apropiat de ea și i-a aplicat o lovitură puternică în față.

Clienții cafenelei în fața căreia s-a petrecut incidentul au sărit imediat în apărarea studentei.

„Nu a fost prima dată în ziua aceea, săptămâna sau luna aceea în care am fost hărțuită pe stradă. M-am enervat și i-am zis: «taci din gură!». Nu am crezut că m-a auzit, dar mă auzise. Am știut că o să mă lovească. Puteam să fug. Dar nu voiam să plec capul și cu siguranță nu aveam de gând să îmi cer tot eu scuze”, a declarat Marie Laguerre, potrivit BBC.