Studenții s-au întors la cursuri

1 octombrie, o zi plină de speranțe, de bucurie, de tinerețe și de frumusețe. La fel a fost și pentru cei peste 17.000 de studenți și pentru cadrele didactice ale Universității Oradea.

Deschiderea festivă a noului an universitar a avut loc în Sala Polivalentă a Universității din Oradea în prezența rectorului Constantin Bungău, a prorectorului Ligia Burtă, a președintelui Senatului Universității, Aurel Căuș, a viceprimarului Florin Birta, a vicepreședintelui Consiliului Județean Bihor, Traian Bodea, a PSS Virgil Bercea, episcopului greco-catolic de Oradea și a liderului studenților în Senatul Universității, Alin Cîndea.

Emoții

În cuvântul său de deschidere rectorul Constantin Bungău le-a mulțumit studenților că au ales Universitatea din Oradea, încurajându-i în același timă să se lase educați și inspirați de profesorii lor.

„Sunteți la începutul unui drum în care veți trece prin emoțiile examenelor, dar și prin bucuriile unor prietenii care se vor lega în acești ani. Motto-ul Universității din Oradea este «trepte spre viitor». Nu va fi ușor să urcați aceste trepte, dar fiecare zi petrecută aici ar trebui să vă motiveze, încă din primii ani de studiu, să vă construiți viitorul așa cum îl doriți. Fiecare an va fi o provocare pentru voi, dar nu una imposibilă. Profesorii voștri vă vor ajuta să cunoașteți succesul, iar rezultatele pe care le veți obține vă vor face să fiți mândri de voi înșivă. Bucurați-vă de fiecare moment. Anii de studenție sunt cei mai frumoși din viața unui om. Fiți siguri că, dacă veți depune un efort consistent spre a deveni mai buni, diploma universitară poate fi baza împlinirilor și fericirii voastre”, le-a spus rectorul tinerilor studenți.

Valori

Un discurs încurajator a avut și episcopul Virgil Bercea care i-a îndemnat pe tineri să-și ghideze existența în jurul a trei coordonate: încredere, înțelepciune și tenacitate.

„Încrederea că ați nimerit într-un loc bun și veți fi îndrumați de dascăli cu vocație. Înțelepciunea ca să nu vă pierdeți dorința de a face și de a cunoaște mai mult, iar corpul profesoral de aici vă va ajuta în acest sens. Tenacitatea de a fi perseverenți în căutarea binelui, adevărului și frumosului. Profesorii voștri vă vor oferi posibilitatea de a descoperi adevărul, frumosul și binele. Nu uitați că adevărul este mereu și mereu Domnul”, le-a spus episcopul celor câteva mii de studenți prezenți la deschiderea noului an universitar.

Ofertă educațională

Universitatea din Oradea se mândrește cu o ofertă educațională variată și bogată: 99 de programe de licență, 61 de programe de masterat și 17 domenii de doctorat. Universitatea se mândrește cu cei 883 de titulari (118 profesori universitari, 206 conferențiari, 445 șefi de lucrări și 114 asistenți universitari) și cu 487, personal didactic auxiliar și nedidacatic. Din totalul de 1.370 cadre didactice, 90 sunt conducători de doctorat.

„Admiterea din acest an este foarte promițătoare pentru viitorul universității noastre, avem o creștere medie de 10% pe universitate la studii de licență. Sunt facultăți care au avut o creștere și de 20%”, a spus rectorul Bungău.

Astfel, universitatea din Oradea începe noul an universitar cu 5.221 de studenți în anul I. Dintre aceștia 3.580 de boboci sunt la studiile universitare de licență, 1.479 de studenți în primul an la master și 162 de studenți în primul an la doctorat. La UO studiază în anul I studenți din 29 de țări: Africa de Sud, Algeria, Australia, Austria, Belgia, Franța, Italia, Siria, Suedia, Tunisia, Turcia, Ungaria.

Din totalul de peste 17.000 de studenți ai universității din Oradea, 1.021 sunt studenți străini.

„Ne mândrim atât cu un număr însemnat de studenți, dar și cu potențialul de a atrage fonduri europene pentru facilitățile campusului nostru și pentru dezvoltarea procesului de învățământ. Peste 102 de cereri de finanțare au fost depuse doar anul acesta. În acest an universitar vom executa un retrofiting la un număr de nouă clădiri ale universității și vom demara sau continua construirea a nu mai puțin de șase clădiri noi pentru universitate.

Dintre acestea, trei clădiri noi în parteneriat cu Primăria Oradea (2 cămine studențești și 1 Centru de Transfer Tehnologic în domeniul SmartIndustry), 1 clădire nouă (Parcul Științific și Tehnologic), reabilitarea unei clădiri din dotarea Facultății de Medicină și Farmacie din Campusul Farmacie, în colaborare cu Consiliul Județean, și nu mai puțin de 10 clădiri prin proiectele universității (8 renovări capitale, 5 dintre acestea sunt clădirile ruinate preluate de la armată și 1 cămin studențesc nou de aproximativ 800 locuri realizat prin Compania Națională de Investiții.

Nu în ultimul rând, continuarea cu viteză crescută a șantierului pentru clădirea nouă de la Facultatea de Arte – Muzică. Menționez că toate aceste proiecte au în vedere construcții sustenabile care își propun consumul redus de energie și folosirea apei geotermale ca sursă primară și secundară de energie sau pompe de căldură.

Sperăm cât mai repede să contractăm și reabilitarea generală a clădirii Facultății de Medicină tot prin Compania Națională de Investiții. Consider că, niciodată în istoria ei, Universitatea din Oradea nu a mai beneficiat de atâtea proiecte în infrastructură.

Trebuie să remarc aici și strădaniile partenerilor noștri din clinicile/spitalele partenere care se preocupă prin proiecte moderne să îmbunătățească facilitățile pentru învățământul practicat cu studenții și rezidenții din domeniul medical”, a mai arătat rectorul Constantin Bungău.

Festivitatea s-a încheiat cu premiera studenților care au intrat cu media 10 la facultățile orădene.