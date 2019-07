Subcarpaţi: Folcloru-i oxigen pentru un popor astmatic!

Şi cel mai frumos lucru este că tânăra generaţie iubeşte Subcarpaţi, şi implicit folclorul românesc. Pentru că „Subcarpaţi e fuziune între digital şi lemn”.

Cineva descria printr-un comentariu pe youtube foarte frumos muzica lor ascultând piesa „Dă-i foale”: „Armonica aia e ca sarea în bucate, ca răsăritul pe malul Mării, ca apusul în Retezat, ca vinul de țară, ca ațipitul în fân, ca adierea vântului în caldura verii, ca ploaia în miezul nopții…”. Ba chiar un sârb mărturisea că prin intermediul pieselor lor a găsit o cale de a învăţa limba română: „I’m from eastern Serbia, so I can speak a little bit Romanian, but with Subcarpati I have found a way to learn it… încă un album și eu vorbesc fluent”.

Albumul „Zori şi asfinţit” l-au lansat pe 1 decembrie 2018 la Arenele Romane şi acum l-au „adus” şi la Oradea, în Festivalul Medieval. Este de fapt un dublu album care curpinde 18 piese printre care: „Folclor nemuritor”, „Muntele nu plânge”, „Ochiu’ dracului”, „’84-’85” sau „Greieri şi sfinţi”. Muzica le curge prin vene şi răzbate prin tobe, caval, acordeon sau fluier intrând subtil în subconştientul celor din faţa scenei cuprinşi poate de „criza de identitate, fenomen naţional”, aducându-i încet înapoi spre rădăcini. Pentru că „folcloru-i oxigen pentru un popor astmatic”!

De zece ani sunt pe scenă, fără a fi pe radio, la televiziune, şi fără contracte. „Lumea a dat de folclor, şi ăsta a fost scopul nostru”, a spus MC Bean, mulţumind publicului pentru susţinerea din toţi aceşti ani. Luminile s-au stins după două ore de concert.