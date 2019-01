„Suntem foarte departe de ei”

Conducerea LPS Bihorul a dat curs invitației primite anul trecut de a participa la turneul internațional Hallenmaster U 12, organizat la Traunreut (Landul Bavaria din Germania). În drum spre Germania, echipa orădeană, pregătită de antrenorul Lucian Stance, a vizitat Academia clubului austriac Red Bull Salzburg, susținând două meciuri în compania formațiilor similare ale gazdelor.

Partidele s-au încheiat cu victoriile echipelor austriece: Red Bull Salzburg 1 – CSȘ LPS Bihorul 1 4-0, meci disputat pe teren mare, sintetic, 2×35 de minute, respectiv Red Bull Salzburg 2 – CSȘ LPS Bihorul 2 4-0, o repriză de 35 de minute. De remarcat faptul că Red Bull Salzburg dispune de o academie modernă, punând un accent deosebit pe creșterea copiilor și juniorilor. Echipa austriacă este de altfel câștigătoarea de anul trecut a trofeului Europa Youth League.

A doua zi, lotul orădenilor a efectuat un antrenament comun cu echipa Athletic Salzburg. A urmat deplasarea în Germania, începută cu o vizită la Academia celebrului club Bayern München. Coordonatorul grupelor U 9 ani – U 15 ani, Peter Melingher, i-a dat fotbalului mare pe renumiții Schweinsteiger, Kroos, Alaba și alții.

Tradiționalul turneu Hallenmaster U 12 de la Traunreut a reunit 13 echipe de la cluburi de top din Germania, Anglia, Olanda, Elveția, Austria și România: Bayern München, Manchester United, Ajax Amsterdam, Hertha Berlin, VfB Stuttgart, TSG 1899 Hoffenheim, FC Nürnberg, München 1860, FC Augsburg, Tus Traunreut, Austria Viena, FC Basel și CSȘ LPS Bihorul. S-a jucat în sală, pe teren cu mantinelă și porți de 5×2 metri, cu echipe de 1+4 jucători.

Echipa orădeană a pierdut toate partidele disputate: 0-5 cu Manchester United, 1-2 cu München 1860, 1-4 cu FC Augsburg, 1-2 cu Tus Traureut și 1-6 cu Hertha Berlin. Pe primul loc al grupei s-a situat München 1860, iar turneul a fost câștigat de VfB Stuttgart, care a dispus în finală de Bayern München.

Formația noastră a avut handicapul de a fi jucat în premieră în alcătuirea 1+4 și pe un teren mantinelă, cu porți mari.

„Fără a căuta scuze pentru înfrângerile suferite, trebuie să spunem totuși că noi nu am jucat niciodată în asemenea formulă. În România, la această categorie de vârstă, echipele sunt formate din 1+8 jucători. În plus, copiii noștri nu erau familiarizați în niciun fel cu mantinela și cu poarta mare de 5×2 metri, fapt care a dus la primirea unui număr mare de goluri. Băieții au avut și emoții enorme, fiind copleșiți de renumele echipelor adverse. Am remarcat că înaintea meciului cu Manchester United, mulți dintre ei erau albi ca varul”, a explicat antrenorul Lucian Stance.