Suprinși de avalanșă, salvați cu elicopterul

Aceasta s-a în zona refugiul Salvamont Argeș – intrarea în tunel. Au intervenit salvamontistii din Sibiu si Arges si un elicopter SMURD pentru extragerea persoanelor accidentate . Salvamontistii au avut pregatite si targile de transport pe zapada in situatia in care recuperarea si evacuarea celor doi nu se poate face cu elicopterul dar n-a fost cazul.

”Astazi in urma avalasei din muntii Fagarasi, una dintre persoanele ranite a trebuit sa fie evacuata pe calea aerului folosind troliul din dotarea elicopterului SMURD Mures. Astfel de interventii nu erau posibile inaintea anului 2016 iar acum au devenit o parte din activitatea echipajelor de salvare aeriana a SMURD. Vreau sa felicit pilotii Inspectoratului General de Aviatie din cadrul MAI si colegii care au alcatuit echipa medicala si care au executat misiunea de astazi in colaborare cu personalul Salvamont si al Jandarmeriei Montane. Echipele Salvamont si ale Jandarmeriei s-au ocupat si de restul turistilor implicati in avalansa respectiva si au asigurat evacuarea acestora catre o zona de siguranta. Felicitari si multumesc tuturor!”, a scris Raed Arafat – Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Romania, pe pagina proprie de Facebook.

Temperaturile foarte ridicate de ieri si astazi favorizeaza producerea avalanselor in majoritatea masivelor din tara, avertizează Salvamont România.