Sute de hectare oferite investitorilor, în Bihor

Întrebarea care stăruie este „de ce nici de această dată Bihorul nu a fost în cărțile gigantului auto?” Aceasta, după ce și Mercedes a optat pentru Ungaria, chiar dacă inițial testase și Bihorul.

Cel puțin două comune din Bihor pot oferi ceea ce caută marii investitori. Adică suprafețe compacte, întinse de teren. Lucru confirmat atât de primarii comunelor Sălacea, Horvath Bela,cât și de primarul de Lugaș, Sorban Levente.

„Prin februarie-martie ni s-a cerut de la București să transmitem o situație cu terenul pe care îl pot oferi comunele din Bihor pentru marii investitori. Contextul era cel în care două firme mari din Germania erau interesate de investiții în vestul României. Noi am transmis Departamentului Investiții pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii oferta comunelor Sălacea și Lugașu de Jos, care pot oferi peste 300 de hectare fiecare”, relatează Adrian Simon, purtătorul de cuvânt al CJ Bihor.

300 și 300

„Nu este pentru prima dată când noi facem oferte investitorilor. Noi am făcut o analiză cu punctele slabe și punctele tari ale ofertei noastre de teren, adică pentru cele peste 300 de hectare disponibile. Suntem aproape de autostradă, de Aeroportul Oradea, de Aeroportul Debrețin. Deci într-o zonă strategică. În plus, terenul are toate facilitățile, gaz, iluminat, apă. Acum 3-4 luni am făcut oferte pentru firme din Portugalia, Franța, pentru două firme nemțești și trei firme din Ungaria. Am făcut oferte pentru Nissan și Mercedes. Le-am oferit o seară tradițională investitorilor, le-am prezentat oportunitățile pe care le oferim. Inclusiv faptul că putem oferi forță de muncă. Recent m-am întâlnit, în același context, cu directorul Parcurilor Industriale din Ungaria”, explică primarul Horvath Bela.

De 300 hectare de teren dispune și Primăria Lugașu de Jos. „Acest teren este al primăriei și al Asociației Urbariale. Cele două entități au făcut o ședință comună, iar concluzia a fost că oferim terenul unui mare investitor, fără rezerve”, spune primarul de Lugaș, Sorban Levente.