Țara e „mică”, averile sunt mari. Iată averile celor care ne conduc

În iunie, toți demnitarii și funcționarii publici din România au avut obligația de a-și actualiza declarațiile de avere și de interese. JURNAL BIHOREAN a făcut o incursiune prin declarațiile de avere ale celor mai importanți oameni din Statul Român: Președintele Romîniei, primul ministru, președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților.

Iată ce am găsit:

Iohannis, cinci case

Președintele neamț al României se laudă cu casele pe care le deține în Sibiu, dar surprinde cu sumele mici din conturile sale bancare.

Astfel, Klaus Werner G.H. Iohannis deține trei case în Sibiu, care totalizează peste 700 mp, ca suprafață. De asemenea, alte două apartamente, tot în Sibiu, cu suprafață cumulată de 140 mp. Toate cumpărate, pe care le deține împreună cu Carmen Iohannis.

Președintele țării are un cont la BCR, deschis în anul 1999, în care figurează 210.000 lei. Ca Președinte al României, în ultimul an fiscal Iohannis a câștigat 165.100 lei. Ca dascăl, soția sa, Carmen Iohannis, a câștigat de la Colegiul „Gh. Lazăr” din Sibiu, 33.276 lei. Ghinionistă, ca dascăl – vorba soțului său, dar norocoasă ca soție.

Din chirii, în ultimul an soții Iohannis au încasat 71.658 de lei. La declarația de interese, Iohannis nu a completat nimic.

Viorica și Cristinel

Familia Dăncilă este una înstărită, cu atât mai mult cu cât și soțul, Cristinel, are un salariu uriaș, la OMV Petrom, unde este angajat ca director Asset Producție.

La Videle, în celebrul județ Teleorman, dar și la Ploiești, familia Viorica și Cristinel Dăncilă deține două apartamente, unul de 100, celălalt de 44 mp.

Premierul României mai deține un teren intravilan de 1.200 mp la Giurgița, jud. Dolj și două hectare de teren agricol, în aceeași localitate. Ambele primite ca moștenire. Tot la Giurgița, jud. Dolj, familia Dăncilă are o casă de locuit de 140 mp, moștenită în 2015.

Foarte important, premierul PSD se relaxează într-o casă de vacanță pe care o are în proprietate, la Predeal. Surprinde suprafața uriașă a casei, trecută în declarația de avere – 417 mp – construită în 2007 pe un teren de 544 mp.

Mașina familiei este un VW Passat din 2014. Dăncilă deține bijuterii în valoare estimată de 5.000 euro.

În conturi, Viorica Dăncilă are circa 530.000 de lei, la Raiffeisen Bank și BCR. De asemenea, circa 63.000 de euro la Raiffeisen Bank. Premierul, fost europarlamentar, a investit 18.000 de dolari și într-un fond de investiții, tot la Raiffeisen, respectiv 40.000 lei într-un fond de investiții – pensii private, la ING.

În ultimul an fiscal, Dăncilă a încasat ca premier al României 142.519 lei și ca europarlamentar 32.628 euro. De asemenea, soțul său a câștigat o sumă mare ca angajat la OMV Petrom Pitești: 325.949 lei. În declarația de interese, Dăncilă a declarat că este președinte interimar al Partidului Social Democrat.

Donațiile și mașinile lui Tăriceanu

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, pare a fi cel mai bogat dintre cei patru. Mare pasionat de automobile și longeviv dealer auto, acesta deține o casă de vacanță de 455 mp în Snagov (Ilfov), amplasată pe o suprafață foarte generoasă: 4.100 mp.

De asemenea, liderul ALDE apare ca titular a trei apartamente, două în București (120 mp, respectiv 102 mp) și unul în Năvodari (137 mp). De asemenea, a donat în familie. Un apartament către fiul său din căsnicia precedentă, Mihai Popescu-Tăriceanu, și două către cea de-a cincea sa soție, Loredana. Sunt trei apartamente extrem de spațioase, toate localizate în București, ce însumează circa 375 de metri pătrați!

Tăriceanu deține nu mai puțin de șase autoturisme, din care patru sunt de epocă: două Citroen, un FIAT și o Lancia. Cele mai noi sunt un Citroen și un Mercedes Benz, ultimul dobândit prin căsătorie. De asemenea, Tăriceanu este proprietarul unei motociclete Triumph, an de fabricație 1996, devenită celebră prin accidentul de motocicletă întâmplat când Tăriceanu era premierul României.

Soția sa deține bijuterii și ceasuri în valoare de 60.000 euro, semn că bogătașul Tăriceanu este cât se poate de atent cu a cincea sa soție, mai tânără decât el cu 26 de ani!

Cel mai mare sold pe numele lui apare la UniCredit, în valoare de 237.000 de euro. Circa 18.000 de lei sunt plasați în mai multe bănci – ING, UniCredit, CEC, iar către copii a donat deja, în 2017, în 34.500 de euro, 14.300 lei și 1.300 de dolari.

De asemenea, Tăriceanu a investit într-un fond de investiții la UniCredit circa 83.000 de euro. De asemenea, în două portofolii tip „life invest”, tot la UniCredit, circa 113.000 euro.

Cel de-al doilea om în Statul Român deține acțiuni în valoare de circa 300.000 de lei la Automotive Trading Services SRL, firma sa. De asemenea, apare ca investitor la Banca Transilvania, cu 135.000 de lei subscriși, și alte plasamente mai mici, un „mărunțiș” de ordinul câtorva mii de lei (4.900, 2.300, respectiv 2.000), la Intervam SA, Transgaz și BRD-Societe Generale.

Călin Popescu Tăriceanu a împrumutat generos și persoane fizice: pe fostul ministru al Culturii, colegul de partid Daniel Barbu l-a împrumutat cu 100.000 lei. De asemenea, mai figurează împrumuturi către Florin Niculescu (126.000 lei) și către Ioana Wiesenthal (15.000 euro).

De asemenea, Tăriceanu are parte de un profit brut nerepartizat de la firma sa, Automotive Trading Services SRL, în valoare de 10,5 milioane de lei, dar și datorii restante din campania prezidențială din 2014, în valoare de 83.000 lei.

Ca președinte al Senatului României, Tăriceanu a încasat 168.295 lei, în ultimul an. Soția sa, Loredana, a încasat ca designer vestimentar doar 35.243 lei.

Și în declarația sa de interese, Tăriceanu se remarcă prin abundență. Astfel, și-a trecut poziția de președinte al Alianței Liberalilor și Democraților din Europa – ALDE România. Dar nu numai. Apare și calitatea de președinte de onoare al Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile APIA, membru în Comitetul Director al Institutului pentru Inițiativă Liberă, membru în Societatea de Încurajare pentru Îmbunătățirea Rasei Cailor din România, membru în Asociația Așezământul Cultural Ion C. Brătianu și membru în Asociația – Institutul de Studii Liberale. Toate calități neremunerate. În schimb, în declarația de interese a trecut valoarea părților sociale la SRL-ul pe care îl deține – 297.500 lei.

Ciolacu, un afacerist modest

Președintele Camerei Deputaților, Ion Ciolacu (PSD), este mult mai modest decât omologul său de la Senat. Dar și acesta este afacerist. Înlocuitorul lui Liviu Dragnea la șefia Camerei deține două case de locuit, în municipul Buzău. Una de 281 mp, alta de doar 43 mp suprafață utilă. Cele două sunt amplasate pe terenuri în suprafață de 387 mp, respectiv 62 mp.

Ciolacu are 20.000 de euro și 35.000 de lei, în conturi la Banca Transilvania.

În schimb, apare cu datorii la aceeași bancă, cu următoarele solduri: 70.200 de euro și 41.000 lei.

În ultimul an fiscal, ca vice-prim ministru Ciolacu a încasat 10.705 lei, respectiv ca deputat 129.870 lei. Soția sa, Roxana Mihaela, a încasat, ca director la SC Lucia Com 94 SRL, doar 33.450 lei. Semn că în mediul privat munca este mult mai prost plătită, cu atât mai mult cu cât Guvernul PSD a ținut să accentueze diferențele între salariile de la stat și cele din privat, adâncind fără măsură deficitul bugetar și îndatorarea externă a României pe salariile bugetarilor.

În declarația sa de interese, Ciolacu precizează că deține 50,8% din părțile sociale la Alcom SRL Buzău, 55% din firma unde este angajată soția sa și 25% din D&G SRL Buzău. De asemenea, apare ca fondator în ONG-ul Lumina 1879… Ciolacu și-a trecut în declarație și calitatea de președinte al filialei PSD Buzău și membru în CEx al PSD.