Târg culinar pentru zâmbete

Elevii Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” au organizat un târg culinar pentru a susține cauza Asociației Caritas Eparhial Oradea la ediția din acest an a Swimathon.

În pauzele dintre cursuri, elevii liceului orădean au fost invitați în sala festivă pentru a degusta și achiziționa din preparatele culinare pregătite de colegii lor. Cu mic, cu mare, tinerii și profesorii lor s-au bucurat de diferitele sortimente de gustări reci, aperitive și dulciuri pregătite cu pricepere și migală.

Conducerea liceului a decis ca o parte din fondurile colectate la ediția din acest an a târgului culinar să fie donată cauzei „Terapie prin zâmbet”, înscrisă la Swimathon, un eveniment de strângere de fonduri organizat de Mișcarea Fundațiilor Comunitare în mai multe orașe din România. În plus, sub coordonarea prof. Carmen Chiș, ambasador Swimathon, șase elevi ai Liceului „Onisifor Ghibu” vor înota sâmbătă, 21 aprilie, începând cu ora 10:00, la bazinul Ioan Alexandrescu, pentru a sprijini cauza ONG-ului orădean.

„Jumătate din banii strânși în cadrul evenimentului de caritate au fost donați pentru susținerea cauzei «Terapie prin zâmbet», a organizației noastre, înscrisă și anul acesta la Swimathon.

Târgul culinar a fost posibil datorită implicării domnului director prof. Iulius Radu Timar, a domnului director adjunct prof. Călin Perțe, a echipei de elevi coordonată de președintele Consiliului Școlar al Elevilor, Ioana Vasile, a unui juriu condus de prof. Adrian Tencuțiu, precum și a elevilor, diriginților și profesorilor participanți. Asociația Caritas Eparhial Oradea dorește să mulțumească pe această cale conducerii unității de învățământ și tuturor persoanelor implicate în organizarea acestui eveniment”, a arătat Ioana Matea, coordonator voluntari la Caritas Eparhial Oradea.

Prin finanțarea acțiunii „Terapie prin zâmbet”, voluntarii clovni-doctori ai Asociației Caritas Eparhial Oradea, vor putea să-și continue activitatea la Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, aducând zâmbete pe chipul a mii de copii internați anual.