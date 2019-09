Târg gastronomic si de vinuri – Vinul și Pâinea la Oradea, 21-22 septembrie 2019

Evenimentul este organizat de către Agenția de Management al Destinației Bihor, în calitate de lider de proiect, prin proiectul “CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSSBORDER SERVICES IN THE COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU-BIHAR (cod proiect: ROHU 398, acronim: ForTour BHHB), finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, de către Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin țările participante România și Ungaria.

În perioada 21-22 septembrie, sunteți invitați să vă bucurați de bogațiile toamnei, dar și să vă găsiți un loc de muncă în domeniul HORECA (dacă sunteți în căutare de unul), la Târgul VINUL ȘI PÂINEA! Sâmbătă și duminică, începând cu ora 10:00, în cadrul târgului dedicat producătorilor locali din Bihor și Hajdu-Bihar, desfășurat în parcarea centrului comercial Aushopping Oradea (Auchan), Str. Ogorului, nr. 171, vor fi expuse și oferite spre degustare bunătăți gastronomice, ca produse locale de turism. Târgul va fi amplasat între cele doua zone de intrare în galeria comercială, iar vizitatorii vor avea acces gratuit. De asemenea, la târg veți putea asista la momente artistice oferite de artiști îndrăgiți din Bihor.

Expozanții vor pune la dispoziția vizitatorilor produse gastronomice gătite pe loc, după rețete locale, dar și vin, must, produse de panificație și patiserie, conserve, fructe și legume, miere și produse apicole, dulciuri de casă, ulei presat la rece, gemuri și dulcețuri, sucuri și produse de carmangerie.

Evenimentul va cuprinde o scenă în aer liber, o bucătărie unde se va găti și o zonă de standuri unde se vor expune și degusta produsele locale.

Programul evenimentului este:

Sâmbătă, 21 septembrie

ora 10:00 – Deschiderea evenimentului

ora 18:00 – Nyíló Akác Néptáncegyüttes – Ansamblul de dans popular Nyíló Akác

Ora 18:30 – Ansamblul Aușana

ora 21:00 – Închiderea standurilor

Duminică, 22 septembrie

Ora 10:00 – Deschiderea standurilor

Ora 18:00 – Biharpüspöki Hagyományörző népdal csoport – Ansamblul Folcloric Tradițional din Episcopia Bihor

Ora 18:30 – Grupul Vocal Moștenitorii Cântecului – Palatul Copiilor Oradea

Ora 20:00 – Ansamblul Artistic Profesionist Crișana al Teatrului Regina Maria Oradea

Ora 21:00 – Închiderea evenimentului

