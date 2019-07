Tăriceanu a dizolvat conducerea ALDE Bihor

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a dizolvat filialele județene unde ALDE a obținut rezultate catastrofale, care au afectat scorul partidului în alegerile europarlamentare, sub pragul electoral.

Este și cazul județului Bihor, unde Biroul politic teritorial ALDE a fost dizolvat, în urma scorului de numai 2,88%, obținut în 26 mai. Totuși, președintele filialei, Ciprian Blejan a rămas în funcție și are sarcina de a forma un nou Birou județean.

Potrivit acestuia, sunt două criterii importante în baza cărora vor fi aleși noii membri în noua structură județeană de conducere: rezultatele obținute în teritoriu în alegerile recente, precum și măsura în care membrii ALDE sunt dispuși să-și asume candidaturi în alegerile locale de anul viitor. Blejan spune că Biroul, format din 22 de membri, va fi refăcut până la finalul lunii.

Exemple și exemple

„Se va face o analiză de implicare în precampanie, campanie și în activitățile de partid din ultima perioadă. Liderii de zonă care au performat vor fi vicepreședinți. De asemenea, o condiție importantă este asumarea candidaturii pentru alegerile locale. Comune cu rezultate sub 5% nu vor intra în Biroul politic teritorial. Oradea va fi reprezentată, pentru că este foarte importantă, te poate urca sau te poate scădea. Trebuie să găsim oameni care să ne reprezinte, în Oradea”, declară Blejan.

Potrivit președintelui ALDE Bihor, fostul deputat Ionela Bruchental și viceprimarul de Beiuș, Ovidiu Dăescu nu și-au exprimat dorința de a candida. Chit că în zona Ștei, coordonată de Bruchental, ALDE a avut cele mai bune rezultate, 8,3% din sufragii. Iar în zona Beiuș, ALDE a obținut 7%, sub coordonarea consilierului local din Buntești, Traian Turle.

Blejan a dat exemplul unor comune care au performat, cu sau fără consilieri locali, dar și altele unde, deși ALDE are consilieri, rezultatele au fost catastrofale. „Este inadminisibil să ai sub 40 de voturi, cu 4 consilieri locali, sau sub 10 voturi, cu 2 consilieri în comună”, a declarat Blejan, dând doar exemplul comunei Căbești. „Unii colegi au argumentat că nu a existat un interes direct.

Dacă nu a existat, va exista de acum încolo. A fost o decizie dureroasă pentru unii care au luat alegerile prea ușor”, a subliniat Blejan, care a ținut să ofere și exemple pozitive: 100 de voturi în comuna Balc, unde ALDE nu are consilieri, 79 la Borod, 93 la Câmpani, 142 la Sânmartin, 60 la Sântandrei.

„La Căbești s-a tras împotriva partidului, dacă nici familia nu a votat. Nu se poate așa ceva”, se arată revoltat Blejan, chit că ALDE a avut rezultate slabe în multe alte locuri, inclusiv în Oradea, unde a luat doar 2,33% din sufragii.

Sunt, însă, și comune unde ALDE a însumat destule voturi, ca urmare a muncii consilierilor locali ai acestui partid: Buntești (390 voturi), Pietroasa (142), Țețchea (183).

Replică pentru Traian Bodea

Nu a scăpat de criticile lui Blejan nici vicepreședintele Consiliului Județean, Traian Bodea. Recent, Bodea și-a exprimat nemulțumirile față de modul în care a fost tratat de colegii de coaliție din Consiliul Județean, într-un interviu în exclusivitate oferit pentru JURNAL BIHOREAN & BIHON.

„Dacă sunt probleme, trebuie discutate mai întâi în partid. După aceea, acestea trebuiau să aibă loc în coaliție. Dl Bodea nu face parte din Birou, dar fiind vicepreședinte al Consiliului Județean, este invitat la ședințe”, s-a exprimat Blejan.

Același Bodea și-a anunțat și intenția de a candida anul viitor la șefia Consiliului Județean. „Mă bucur că există un interes, există o procedură în partid. Dacă vrea să fie candidatul coaliției, discuția ar trebui purtată în coaliție.

Discuția ar trebui purtată și în Biroul politic central. Mă bucur că își dorește, dar vor fi anumite criterii”, i-a retezat-o, elegant, Blejan lui Bodea. Cei doi au relații reci, după ce Blejan l-a înlocuit pe Traian Bodea la șefia ALDE Bihor.

„Dacă vrem să analizăm dorința lui de implicare, zona pe care a coordonat-o dânsul (Traian Bodea – n.red.) a obținut 0,5%. Mă refer la fostul Colegiu 1 Senat, din nordul județului. Fiecare a avut o zonă pe care a coordonat-o”, afirmă Blejan, care nu-i găsește lui Bodea scuze legate de compoziția etnică a acelei zone a județului.