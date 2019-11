Tehnologia avansată în medicina anti-imbătranire și dermatologie vă ajută să arătați mai bine

Salonul BeautyMed utilizează cea mai nouă tehnologie pentru imbunătățirea calității tenului, pentru refacerea elasticitătii, vitalității, luminozității, reducerea ridurilor, tratament impotriva acneii și activeaza celulele de colagen. De asemenea, BeautyMed foloseste linia de produse cosmetice profesionale 100% organice Bruno Vassari. Cu alte cuvinte, totul pentru frumusețe intr-un singur loc.

Echipamentele medicale de ultima generație

Facial: Oxygenarea este noul concept unic in tratamente faciale cu Oxigen hiperbaric, Radiofrecvență Multipolară, Microdermabraziune cu particule de diamant si Infrared Soft LaseR cu Oxygen Mask. Un singur echipament, tratamente multiple:

– lifting instant

– antirid densifiant

– lifting pentru ochi

– luminozitate instant

– anti acneic

– hidratant

Corporal: CRYOMED liposucție virtuală, metoda non invazivă foarte eficientă de distrugere definită a țesutului adipos fără efecte secundare, care îmbunătațește aspectul si calitatea pielii.

DERMOMED sistem inovator 5 terapii intr-un singur aparat:

– Rolele au o structură spiralată pentru un masaj mai profund și mai rapid al țesutului.

– Vacuum benefic pentru activarea circulației sangvine și limfatice plus detoxifierea.

– Cavitatie ultrasunete focusate de intensitate mare prin implozia creată. Continutul particulei de grasime se transformă dintr unul solid într-unul lichid și eliminat treptat din organism cu ajutorul unei bune hidratari.

– Radiofrecvența plus Lipolaser este una dintre cele mai importante si inovatoare tehnologii estetice folosite in lupta împotriva celulitei, vergeturilor si a lipsei tonusului cutanat. Tratamentul este o alternativa la operațiile estetice recomandate de specialiști . fiind un bun tratament pentru vergeturi și celulită.

ECOPLUS cel mai avansat și eficient sistem de epilare definitiva cu IPL și SHR.

Terapii:

– epilare definitivă

– fotoepilare și tratamentul ridurilor

– tratamentul de rejuvenare facială și tratamentul capilarelor

– tratamentul acneei și tenului pigmentat

PRESOMED 3 IN 1 DRENAJ LIMFATIC plus ELECTROSTIMULARE plus IINRAROSU:

– ajută la dezvoltarea muscularp , optimizarea antrenamentelor sau tonifierea pielii

– stimuleaza fibrele de colagen in straturile profunde ale pielii

– crește fluxul limfatic -sprijină metabolismul celulelor pielii

– educe efectele celulitei

– crește elasticitate pielii

– ajută la pierderea în greutate

Vă asteptăm cu drag!

Echipa BeautyMed

Programari: 0752936559

Facebook BeautyMed Oradea