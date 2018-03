Tengo a dominat turneul de la Salonta

Prima zi de concurs a fost un adevărat maraton, disputându-se 30 de meciuri în cele 12 ore, în timp ce duminica a fost rezervată semifinalelor şi finalelor.

Salontanii au pătruns în toate cele patru semifinale, ba mai mult, la dublu, finala a fost o „afacere în familie” între Tengo I și II. Tinerețea a învins experiența, perechea Nagy Darius-Alex Sorean impunându-se în două seturi strânse și extrem de spectaculoase în fața experimentaților Georgel Bobiș și Vasile Sorean junior (13-11 și 11-9).

Alex Sorean și-a trecut în cont dubla prin victoria de la simplu (2-0 în fața slovacului Marek Hulin), în timp ce la triplu au câștigat componenții formației Laborec Humenne.

„Ne-am atins scopul. Am avut parte de jocuri de un nivel calitativ ridicat, am câștigat trofee, dar am oferit și spectacol iubitorilor salontani și bihoreni ai acestui sport. Le mulțumim tuturor celor care timp de două zile ne-au fost alături”, a declarat Vasile Sorean, antrenorul Tengo Salonta.

Rezultate şi clasamente

Simplu

Semifinale: SK Laborec Humenne – Százhalombatta Futnet 2-0 (11-8, 11-6), Tengo Salonta – JSF Cluj-Napoca 2-0 (11-2, 11-5)

Finala mică: Batta Futnet – JSF Cluj-Napoca 2-0 (11-6, 11-3)

Finala mare: Tengo Salonta – SK Laborec Humenne 2-0 (11-6, 11-9)

Clasament final: 1. Alex Sorean (Tengo Salonta), 2. Marek Hulin (SK Laborec Humenne), 3. Gulácsi Róbert (Batta Futnet), 4. Gabriel Antal (JSF Cluj-Napoca).

Dublu

Semifinale: Humenne – Tengo 2 Salonta 0-2 (7-11, 8-11), JSF – Tengo 1 Salonta 0-2 (6-11, 5-11)

Finala mică: SK Laborec Humenne – JSF Cluj 2-1 (9-11, 11-3, 11-5)

Finala mare: Tengo 2 – Tengo 1 2-0 (13-11, 11-9)

Clasament: 1. Tengo II (Nagy Darius, Alex Sorean), 2. Tengo I (Georgel Bobiș, Vasile Sorean jr.), 3. Humenne (Silvan Galus, Marek Hulin), 4. JSF (Gabriel Antal, Alin Bălan).

Triplu

Semifinale: Humenne – Tengo II Salonta 2-0 (11-5, 11-6), JSF Cluj-Napoca – Tengo 1 Salonta 0-2 (9-11, 7-11)

Finala mică: Tengo II – JSF Cluj-Napoca 0-2 (12-14, 9-11)

Finala mare: Humenne – Tengo I 2-0 (11-6, 11-8)

Clasament: 1. Humene, 2. Tengo I, 3. JSF Cluj

Componența echipelor participante ajunse pe podium la triplu:

Tengo I (Georgel Bobiș, Vasile Sorean jr., Alex Sorean, Illyés Gergö)

Laborec Humenne (Lukas Bezeg, Silvan Galus, Marek Hulin, Samuel Novak)

Tengo II (Bagosi István, Nagy Darius, Denis Purja)

JSF Cluj (Alin Bălan, Florin Bozga, Bogdan Otvos)