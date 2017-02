Terapia OHT, o procedura revolutionara in tratarea cancerului

Este o terapie nouă, cu rezultate spectaculoase în afecțiuni acute sau cronice și nu numai. Lista afecțiunilor ce pot fi tratate este vastă, dar terapia are efecte remarcabile în tratarea cancerului. Ozonul este OXIGENUL care încetinește rapid răspândirea cancerului și „suprapotențează” imunitatea. Celulele canceroase sunt celule ce se divid rapid, dar această terapie inhibă creșterea și dezvoltarea lor.

Ozonoterapia – dușmanul celulelor canceroase și bolnave

Terapia OHT este cea mai de succes, folosindu-se o tehnică diferită de cea clasică. Doctorul Ciprian Genes de la Clinica Medozon ne va explica în câteva cuvinte noua tehnică și beneficiile ei:

„Ozonoterapia pornește de la principiul că, la originea oricărei afecțiuni, se află oxigenarea insuficientă la nivel celular, iar tratamentul bazat pe un amestec de oxigen și ozon poate repara din interior, reducând inflamația. Acest tip de terapie duce la eliminarea toxinelor, ușurând munca sistemului imunitar. În cancer, folosind un nivel ridicat de ozon/oxigen în organism , cum se utilizează în terapia OHT, rezultatele au fost spectaculoase. Ozonul omoară celulele canceroase prin intermediul enzimelor. Toate celulele sănătoase au trei enzime care le protejează împotrivă oxidării. Celulele nesănătoase nu au aceste enzime protectoare, ceea ce le face să fie lipsite de apărare în față ozonului. De aceea, este esențial introducerea cantității optime de ozon la nivelul tumorii, pentru a o sufoca”.

Prin această nouă terapie, se folosesc doze mai mari de ozon și cantități mult mai mari de sânge, până la 2 litri, față de autohemoterapia clasică, unde se foloseau 150 ml. Efectul cel mai spectaculos care îl are această nouă procedură cu ozon este activarea celulelor stem proprii, un lucru care nu s-a mai reușit până acum în medicină. Prin stimularea celulelor stem proprii, se activează procesul de autovindecare a afecțiunilor prezente în corp.

Fiecare persoană are propriile sale celule stem, prin care corpul se poate vindeca. Cu ajutorul terapiei OHT, un număr mare de celule stem sunt activate , iar procesul de autovindecare, de detoxifiere și antioxidant se face simțit încă de la prima ședință.

Această nouă terapie restaurează sănătatea pacientului, vindecă afecțiuni pentru care nu erau remedii, toate prin activarea celulelor stem proprii.

OHT nu are efecte secundare, decât curative, de aceea poate fi folosit cu succes pentru a trata bolile simptomatice și afecțiunile grave, dar și pentru a menține sănătatea pacientului.

Dr. Budwig de la Wiener Privatklinik, biochimist și expertul senior al guvernului german în grăsimi și medicamente, nominalizată la premiul Nobel de 7 ori, menționează: „

„Trebuie să se consume 500 ml de apă cu o oră înainte de terapie, pentru a se asigura un flux sanguin mărit. Nu toți pacienții pot suporta tratamente pe bază de oxigen (celulele lor ar putea să nu fie pregătite să primească doze mari de oxigen, din cauza lipsei de «acizi grași extrem de nesaturați», care joacă un rol esențial în funcția respiratorie a organismului . Fără acești acizi grași, enzimele și respirația nu pot funcționa și ne asfixiem, chiar și atunci când este administrat oxigen suplimentar, la fel ca în spitale. Deci, ar fi înțelept ca cel puțin să se introducă aceste grăsimi omega 3 în dieta dumneavoastră înainte de a recurge la terapiile cu oxigen. Tocmai pentru că este o terapie complexă are rezultate excepționale.”

În cazul tumorilor maligne este indicată asocierea terapiei OHT cu hipertermia și terapia cu vitamină C în doze mari. Tratamentul prin hipertermie (denumit și termoterapie) constă în încălzirea organismului sau a unei porțiuni din organism la temperatură de 42-44 grade Celsius, ceea ce duce la moartea celulelor maligne prin procesul de termo-necroză. Hipertermia poate fi în general aplicată la toate tipurile de cancer în stadii avansate.

S-a constatat și faptul că vitamina C administrată pe cale intravenoasă exercită efecte toxice asupra celulelor canceroase. Efectul terapeutic al vitaminei C – inclusiv efectul său anticancerigen, efectul său pozitiv asupra sistemului nervos central și asupra aptitudinilor mentale, capacitatea sa de a ameliora durerea, rolul pe care îl are în producerea energiei – a început să fie recunoscut, odată cu tratarea pacienților cu cancer aflat în stadiu terminal. Tratamentele cu infuzie de vitamină C în doze mari se aplică în Germania de la sfârșitul anilor 80. După publicarea rezultatelor primelor aplicații practice (1994, 1999 Krebs), numărul terapeuților care aplică cu succes tratamentul cu infuzie de vitamina C este în continuă creștere.

Doctorul Ciprian Genes de la Clinica Medozon: „Până în prezent am tratat sute de pacienți prin această metodă și pot spune că asocierea terapiilor cum sunt ozonoterapia, hipertermia, perfuziile cu vitamina C în doză mare și cu bicarbonat potențează rezultatele tratamentelor anticancer. Am reușit să reducem dimensiunile tumorilor maligne de la 4 cm la 1 cm, am reușit să aducem pacientul într-o fază operabilă, pornind de la o stare inoperabilă a pacientului, am reușit să îmbunătățim calitatea vieții pacienților bolnavi de cancer”.

