The Case, Happy și Frații JdiERi concertează în Moszkva Cafe

The Case vin la Oradea în cadrul turneului de lansare a single-ului „Means to an end”.

Titlul piesei, „Means to an end”, reprezintă ceva ce trebuie făcut doar pentru a transpune în realitate rezultatul dorinţelor.

Al doilea single al formației cu producătorul Adam Whitaker, după „Road to Nowhere”, lansat la începutul anului trecut, „Means to an end” redefinește modul în care formația abordează compoziția noilor piese, mergând spre un tărâm mult mai experimental, ce implică mai multe părți bazate pe sintetizatoare și elemente ambientale.

The Case este o formație de rock alternativ din Timișoara, România, care a fost înfiinţată în noiembrie 2011. Dacă nu sunteți familiari cu muzica lor, probabil i-ați ratat la festivaluri precum Electric Castle, B’estfest, Summercamp, The Big Picnic, SnowFest(FR) sau Rockers Challenge, acestea fiind doar câteva dintre evenimentele la care rockerii timişoreni au participat.

Scriind melodii bazate pe riff-uri directe și părți vocale puternice, formația timişoreană The Case a fost descrisă ca fiind capabilă să livreze o performanță energetică care le face fiecare dintre show-uri unice. The Case înseamnă: Alfred Ciprian Paros (voce, chitară ritm), Adrian Istodorescu (chitară lead), Cristian Paros (clape), Mihai Bele (tobe), Andrei Cîmpean (bas).