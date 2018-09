Tic-tac! România sărbătorește Centenarul într-un mod dezolant

Țara asta își sărbătorește Centenarul în cel mai dezolant mod pe care mi-l puteam imagina. S-au inaugurat 29 de kilometri de autostradă, dinspre Turda spre Sebeș, dar în continuare aceasta se termină în câmp. Pentru că până la Sebeș mai sunt încă 41 de kilometri, ce vor fi finalizați nu se știe când. În rest, importante, pentru guvernanți, sunt bastoanele, „revoluția” fiscală și, desigur, siluirea legilor justiției.

Despre tronsonul de autostradă Suplacu de Barcău – Borș informațiile au încetat cu desăvârșire, deși procedura de achiziție a fost demarată încă din 2017! La începutul lunii august, directorul general Narcis Neaga mă asigura telefonic că până la jumătatea acestei luni vor fi dați publicității câștigătorii celor trei loturi din tronsonul bihorean de autostradă. Povești! Între timp, CNAIR a răspuns în scris solicitării noastre, spunând, de fapt, mai nimic: „Se află în curs de finalizare evaluarea ofertelor, semnarea contractelor fiind posibilă după soluționarea tuturor contestațiilor, dacă va fi cazul”.

Despre noua sală polivalentă de la Oradea nu se mai aude nimic dinspre Guvern și nici dinspre constructorul Erbașu, care nu se grăbește să înceapă lucrările. Îl aștept insistent pe președintele PSD Bihor, Ioan Mang, să ne spună ce se întâmplă cu sala, în condițiile în care piața de vechituri Ocska/Obor va elibera în curând locul pentru noua investiție.

În condițiile în care prețurile bitumului și al celorlalte materiale de construcții cresc în continuu, iar Guvernul, prin structurile sale, se mișcă în continuare ca o drezină, atunci când vine vorba despre marile proiecte de infrastructură, mă întreb dacă nu cumva în funcțiile de decizie sunt puși în mod intenționat doar inși care să țină mereu piciorul pe frână.

Că tot vorbim despre ritmul de drezină. În programul de guvernare era trecută și electrificarea căii ferate Oradea – Cluj-Napoca. Ați mai auzit ceva despre asta, dincolo de promisiunile din anii trecuți? Nici eu! Să nu mai vorbim despre centurile ocolitoare de pe DN 1, de la Aleșd, respectiv DN 76, Beiuș – Ștei, pe care guvernele lui Dragnea le-au acoperit de praf, în sertar.

Și, ca să venim mai aproape de autoritățile noastre locale, așteptăm în continuare răspunsuri de la Consiliul Județean despre viitorul zborurilor externe de pe Aeroportul Oradea. Nu de alta, dar atunci când au fost anunțate și inaugurate cursele Ryanair, publicitatea pentru președintele CJ, Pasztor Sandor, a fost la cote maxime!

După anunțurile Ryanair de părăsire a Oradiei, Pasztor s-a grăbit să ne dea asigurări că destinațiile vor fi puse la loc de Blue Air, Tarom și încă o companie aeriană low-cost, ținută la secret (posibil Ernest Airlines). Lunile au trecut repejor și iată-ne, vine toamna. Iar anunțurile promise pentru programul de toamnă-iarnă se lasă așteptate. Între timp, paradoxul se cască tot mai evident: Aeroportul Oradea își dezvoltă infrastructura, iar cursele se împuținează dramatic, în contrast cu ce se întâmplă la Debrețin, Cluj sau Timișoara.

Ca să-l parafrazez pe marele Marin Preda, timpul nu mai are răbdare. Cu siguranță nu are răbdare cu noi, cei care am obosit să mai așteptăm o țară normală. Din păcate, la cum merg lucrurile, nu mai are răbdare nici cu țara, asta pe care o sărbătorim atât de chinuit la ceas de Centenar.

Încă visez la secunda aceea în care timpul nu va mai avea răbdare nici cu impostorii care ne conduc. Și va suna ceasul adevăratei deșteptări. Tic-tac!