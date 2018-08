TIFF ajunge la Oradea

Aflat în Oradea zilele trecute, regizorul Tudor Giurgiu, preşedintele Festivalului Internațional de Film Transilvania, scrie pe pagina sa de Facebook: „Oradea m-a dat pe spate (încă o dată). Mergeţi să vedeţi Palatul Baroc (în lucrări intense de renovare), Cetatea, Sinagoga Sion şi multe alte locuri absolut fascinante. Un oraş fabulos!”, ilustrând cu 18 fotografii realizate în diferite locaţii orădene. Vizita cunoscutului regizor în oraşul de pe Crişul Repede este motivată de faptul că în perioada 7 – 9 septembrie va fi organizată prima ediție TIFF Oradea. Conform tradiției, un nou oraș se alătură călătoriei celui mai mare festival de film din România, după Sibiu, Târgu Mureș, Miercurea Ciuc și Chișinău.

Festivalul prezintă cu prioritate filmele românești sau străine care vor avea lansarea pe ecrane în sezonul de toamnă, publicul orădean fiind astfel privilegiat cu vizionări în premieră a unor filme premiate sau succese de box-office. Se vor prezenta şi proiecții de film cu acompaniament muzical live și cine-concerte în premieră în România.

Proiecţii de gală vor avea loc în primele două zile de festival în în sala Teatrului Regina Maria. De asemena, vor avea loc în toate cele trei zile de festival proiecţii indoor sau outdor, câteva locaţii vizate fiind: Piața Unirii, Cetatea Oradea sau Universitatea Partium. „Oradea este un oraș-bijuterie cu o istorie fabuloasă, care are o importantă și vizibilă dezvoltare în ultimii ani. În plus, să nu uităm, a găzduit proiecții cinematografice încă din anul 1906. Orașul are un potențial foarte mare, atât cultural cât și turistic și sunt convins că a venit vremea ca mulți alți români să îl redescopere. Sperăm ca prin organizarea TIFF Oradea să contribuim din plin la acest obiectiv”, decalră Tudor Giurgiu.

La TIFF Oradea sunt incluse avanpremiere cu filme românești și maghiare, lungmetraj și scurtmetraj, din producția anului 2018, care se vor difuza în prezența realizatorilor și a echipei. Una dintre premierele românești importante va fi proiecția celui mai nou film al regizorului Radu Jude, „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari”, laureat cu Marele Premiu la Festivalul de Film de la Karlovy Vary și propunerea României pentru nominalizările la categoria „Cel mai bun film străin” la Premiile Oscar 2019.

Printre filmele care vor putea fi văzute în Piața Unirii, pe unul dintre cele mai mari ecrane de proiecție din România, se numără și documentarul „România neîmblânzită”, în regia lui Thomas Barton-Humphreys, narat de Victor Rebengiuc. TIFF Oradea este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR) și co-finanțat de Primăria Municipiului Oradea, prin Consiliul Local Oradea.