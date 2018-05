Ţigări fără acte, la Borş

Poliţiştii de frontieră de la Borș – I.T.P.F. Oradea au transmis că vineri dimineaţa, în jurul orei 7:10, au descoperit, ascunse în diferite locuri în maşina Skoda a ucraineanului Andrii L. (40 ani) 1.270 pachete de ţigări pentru care acesta nu deţinea documente de provenienţă.

Ţigările au fost găsite sub praguri, sub banchetă şi cotieră etc. Luat la întrebări, străinul a mărturisit că voia să le comercializeze pe teritoriul Germaniei.

Ţigările, în valoare de 16.170 lei, au fost confiscate, iar bărbatul e cercetat pentru contrabandă.