Tinerii au făcut diferenţa

Luceafărul Oradea rămâne cu un singur punct şi după deplasarea de la ASA Târgu Mureş. Bihorenii au pierdut cu 2-3 (1-2), deşi timp de 50 de minute au beneficiat de superioritate numerică. Un joc în care tinerii de la ASA au făcut diferenţa, cele trei goluri fiind marcate de jucători împrumutaţi de la Viitorul Constanţa: Alexandru Stoica (20 de ani), Paul Iacob (21 de ani), Dan Panait (20 de ani).

„Luceferii” au început jocul de la 0-1 în condiţiile în care mureşenii au deschis scorul în minutul 3 când D. Muntean a centrat, Began a greşit nepermis şi Al. Stoica a trimis în poarta goală din patru metri (1-0).

Acelaşi Stoica a avut şansa „dublei”, dar Began a reuşit să-l blocheze (10).

Orădenii au echilibrat disputa, iar în minutul 35 au restabilit egalitatea la capătul unei faze frumoase în care Hergheligiu a pasat pe culoar şi Goge a „înţepat” balonul în plasă (1-1). Însă, la doar două minute distanţă, defensiva bihoreană a cedat dintr-o fază fixă: Băjan a executat o lovitură liberă din lateral dreapta, iar Paul Iacob a punctat cu o lovitură de cap plasată la colţul lung, de lângă Ţegle (2-1). Luceafărul a trecut în avantaj numeric, după ce Florin Ilie a fost eliminat la semnalizarea asistentului.

La începutul părţii a doua, antrenorul Cornel Ţălnar a încercat să împrospăteze ofensiva prin introducerea lui Bedea şi Codoban. Al doilea a şutat periculos din lovitură liberă, dar portarul Fl. Iacob a reuşit să respingă în corner (64). Cu gândul la egalare, bihorenii au lăsat spaţii, iar Began a reuşit să pareze şutul lui Sîrbu (70). Tânărul portar nu a fost la fel de inspirat în minutul 73 când Dan Panait a înscris din unghi cu un şut plasat cu exteriorul pe lângă Began (3-1). Luceafărul a forţat pe final, dar a izbutit doar să reducă din diferenţă în al patrulea minut de prelungiri: Codoban a şutat puternic, portarul a respins greu şi Bedea a trimis în plasă (3-2). Prea târziu pentru a mai reuşi şi golul egalării, iar bihorenii plătesc încă o dată tribut greşelilor nepermise din defensivă, neştiind nici să profite de omul în plus.

Miercuri, 23 august, Luceafărul va evolua din nou pe teren propriu, de la ora 18:00, cu Dacia Unirea Brăila, pe Stadionul Iuliu Bodola.

CASETA TEHNICĂ

ASA TÂRGU MUREŞ – LUCEAFĂRUL 3-2 (2-1)

Au marcat: Al. Stoica 3, P. Iacob 37, D. Panait 73 / Goge 35, Bedea 90+4

ASA: Fl. Iacob – Băjan, Fl. Ilie, C. Ene, D. Panait – Candrea (cpt.), P. Iacob – D. Munteanu, Al. Stoica (82 Kylien), R. Licu (64 C. Sârbu) – Al. Boiciuc

Antrenor: Laszlo Balint

Luceafărul: Began – Ad. Balea, Cordoş, Al. Iacob, I. Ban – Al. Ţegle, Feher (75 Chiş-Toie) – C. Roşu (cpt.) (51 Bedea), Păcurar (58 Coboban), Goge – Herghelegiu. Antrenor: Cornel Ţălnar

Cartonaş roşu: Fl. Ilie 38 / –

Arbitri: Sergiu Popa (Aiud) – Romică Bârdeş şi Gheorghiţă Bălan (ambii din Piteşti)

Observatori FRF: Tamas Zoltan (Odorheiu Secuiesc), Daniel Sabău (Zalău)