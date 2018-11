Tinerii, constructori de locuinţe pentru nevoiaşi

200 de elevi de la mai multe şcoli din Bihor, dar şi din Austria, s-au mobilizat pentru a ajuta asociaţia Habitat pentru Umanitate Beiuş să continuie lucrările la şase locuinţe din Oradea, Hidişel şi Beiuş. Voluntarii din Austria au putut alege din mai multe oferte din ţară sau în locaţii exotice puse la dispoziţie de şcoală, dar ei au decis să revină în România pentru al V-lea an ca să-i ajute pe cei fără un acoperiş decent deasupra capului.

„Cred ca aceasta este o călătorie foarte utilă şi frumoasă pentru noi având multe lucruri bune de făcut aici pentru oamenii care nu au o casă, un adăpost călduros sau poate chiar hrană suficientă. Sunt oameni de care ne pasă, care duc o viaţă grea şi pe care vrem să-i ajut atât cât putem fiecare dintre noi” mărturiseşte Hellen, eleva la American International School – Salzburg.

Ajutor

Nu doar cei din afara ţării sar în ajutorul celor mai puţin norocoşi ci, în ultimii ani, tot mai multe şcoli îşi implică elevii şi profesorii în activităţile de voluntariat alături de Habitat în cadrul proiecteleor şcolare interne sau al proiectului derulat de Ministerul Educaţiei cunoscut sub denumirea de „Şcoala altfel”. În acest an voluntarii au provenit de la şcoli din Oradea şi Beiuş, unii participând pentru al patrulea an consecutiv la această activitate. Şcolile participante sunt: Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea sub îndrumarea cadrelor didactice Ramona Beiuşeanu şi Ileana Popa, Liceul Teologic Penticostal „Betel” elevii fiind cordonaţi de Tirla Cornelia şi Ligia Centea precum şi voluntari de la Liceul Vocaţional Pedagogic „Nicolae Bolcaş”, Beiuş mobilizaţi de prof. Veronica Popa. Atmosfera a fost ca de fiecare dată una destinsă, caldă şi prietenoasă, elevii şi profesorii având la sfârșitul zilei satisfacția muncii lor.

„Este o activitate în care pe de o parte ne dezvoltăm noi cunoştinţe şi abilităţi, iar pe de altă parte ne bucurăm să putem ajuta oameni nevoiaşi. Ne distrăm construind şi socializăm într-un mod util şi plăcut”, spune Anca, eleva la un liceu orădean.

În cadrul parteneriatului anual pe care Habitat îl are cu Liceul Vocaţional Pedagogic „Nicolae Bolcaş”, Beiuş prin proiectul „Bucuria de a dărui” au fost implicaţi elevii de la profilul filologie, coordonaţi de dna prof. Veronica Popa, la o primă activitate de voluntariat din cele 10 câte vor avea loc pe parcursul întregului an şcolar. Voluntarii au ajutat la transportul unor cărămizi cu goluri verticale la amplasamentul unde se va construi următoarea casă Habitat. Hărnicia şi efortul lor s-a dovedit de un real folos astfel încât în doar câteva ore ei au transportat aproape 1.000 de cărămizi.

„Prin activităţile de voluntariat ne dorim ca elevii noştri să obţină atât satisfacţia personală că şi-au ajutat semenii, cât şi experienţa inedită a muncii pe un şantier. Pe de altă parte ei au avut ocazia să petrecă timpul cu prietenii şi în afara programului şcolar şi să dobândească experienţă utilă în alegerea unei cariere în viitor”, spune Veronica Popa, profesor Liceul Vocaţional Pedagogic „Nicolae Bolcaş” Beiuş.