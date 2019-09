„To whom it may concern”, la Quark Gallery

Vineri a avut loc, la Quark Gallery, vernisajul celei de-a doua expoziții a artistului plastic Furák Pop László. Intitulată „To whom it may concern”, expoziţia cuprinde lucrări realizate în tehnica colajului. Din reviste vechi adunate, el combină imagini, pe fonduri colorate, ce evocă gânduri și senzații din străfundul psihicului. După prima expoziție a artistului, cea de anul trecut, el a decis să se focalizeze pe creație și să continue să evolueze.

Noile lucrări ne amintesc de haosul din vechile lucrări, aproape ca un Hieronimus Bosch psihedelic, care caută să-și focalizeze mesajul într-o compoziție mai puțin încărcată. Furák Pop László este un artist orădean cu rădăcini puternice în zona muzicii experimentale, principala lui activitate fiind trupa Mujko. Stilul său artistic, în zona vizualului, este puternic influențat de cultura alternativă, atât cea contemporană, cât și cea a anilor ‘60-‘70. Stilul său poate fi descris ca un successor spiritual al curentului Pop-Art Psihedelic.

În 1993, Furák era stabilit în Ungaria. Acolo a început un ziar de satiră, împreună cu un prieten, ziar care s-a dovedit a fi de succes printre cunoștințele sale. Ulterior, a ajuns să se întâlnească regulat cu prietenii, să facă „conferințe”, mai exact, adunau articole și imagini care le plăceau și pe care le combinau. După mult timp, a reluat activitatea de artist, fapt care a dus la perfecționarea tehnicii colajului și a limbajului său plastic.

Expoziția „To whom it may concern” este deschisă în Quark Gallery până pe data de 13 octombrie, putând fi vizitată sâmbătă și duminică, între orele 15:00-20:00.