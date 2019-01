Toate școlile vor fi închise vineri din cauza înmulțirii cazurilor de gripă

„Conform raportărilor INSP, săptămâna 14 – 20 ianuarie 2019 a avut un caracter epidemic, la fel că şi săptămâna anterioară acesteia. Numărul cazurilor de infecţii respiratorii acute a crescut din nou cu peste 20% faţă de nivelul aşteptat. Conform specialiştilor, dacă şi cea de a 3-a săptămâna consecutiv îşi va menţine caracterul epidemic, va fi declarată epidemia de gripă. Ministerul Sănătăţii a informat astăzi Ministerul Educaţiei Naţionale despre situaţia prinvind evoluţia infecţiilor gripale şi despre oportunitatea unei măsuri suplimentare de prevenire a îmbolnăvirilor cu gripă, care constă în suspendarea cursurilor şcolare pentru data de 25 ianuarie 2019”, informează Ministerul Sănătăţii, printr-un comunicat de presă.

Ținând cont că joi, 24 ianuarie este sărbătoare legală pentru că România aniversează Unirea Mică, elevii vor avea parte de o minivacanță de 4 zile.

„Aceasta masura a fost aprobata printr-un Ordin al ministrului Educatiei Nationale. Astfel, dat fiind ca 24 ianuarie este declarata ofical zi libera, timp de 4 zile, copiii vor putea evita expunerea in colectivitati”, transmite Ministerul Sănătății.

Potrivit Ministerului Educației Naționale, „suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv a anului școlar, stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ și comunicate de Ministerul Educației Naționale”.

„Vom continua sa supraveghem atent evolutia gripei in toata tara. Impreuna cu Ministerul Educatiei, vom continua triajul epidemiologic in unitatile de invatamant saptamana viitoare, odata cu realuarea activitatii in unitatile scolare. Recomand parintilor sa puna accent in continuare pe masurile igienico-sanitare , iar pe parcursul celor 4 zile libere sa evite expunerea copiilor in colectivitati”, afirma Sorina Pintea, ministrul Sănătății.