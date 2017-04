Tokes a arborat mândru drapelul Ardealului

Europarlamentarul maghiar Tokes Laszlo (FIDESZ – PPE) a arborat joi, 20 aprilie, drapelul Ardealului la balconul biroului său europarlamentar din Oradea, situat în intersecţia străzii Jean Calvin cu strada Primăriei. Momentul ales de Tokes coincide cu aniversarea a 98 de ani de la intrarea trupelor române în Oradea. Tokes şi Szilagyi Zsolt susţin că momentul ales este o pură coincidenţă, maghiarii din gruparea politică a lui Tokes asigurând că nu au vrut să dea nicio conotaţie gestului simbolic de a arbora drapelul transilvan. Eurodeputatul i-a găsit drapelului un loc lângă cel al Ţinutului Secuiesc, cel al Partiumului, lângă drapelurile naţionale ale României şi Ungariei, găurite de stema comunistă şi, finalmente, lângă cel al Uniunii Europene.

Problema de la Cluj

„Steagurile noastre persecutate” – este expresia utilizată de fostul episcop, azi vector politic, pentru steagurile secuilor şi cel transilvan, după ce, în 15 martie, Jandarmeria i-a amendat cu 500 de lei pe activiştii PPMT din Cluj – Partidul Popular Maghiar din Transilvania – pentru afişarea drapelului Ardealului, cu ocazia Zilei maghiarilor de pretutindeni. Szilagyi Zsolt susţine că gestul Jandarmeriei a fost provocat de către adversarii din UDMR, aspect ce ar fi relevat de jandarmi în procesul-verbal!

„Drapelul Transilvaniei, care se va arbora astăzi, are menirea de a propaga – conform modelului european – diversitatea în unitate și unitatea în diversitate, conviețuirea tradițională și apartenența la comunitatea unitară a românilor, maghiarilor, germanilor și a altor etnii din Transilvania, bogăția etnică și confesională, toleranța reciprocă – potrivit principiului complementarității. Este semnificativ că unele elemente ale drapelului istoric al Ardealului au fost incluse în actualul drapel de stat al României”, a afirmat Tokes înainte de gestul efectiv. Potrivit acestuia, drapelul Transilvaniei simbolizează europeismul transilvănean.

DECLARAŢIA LUI TOKES

În continuare, redăm integral Declaraţia dată publicităţii de Tokes, cu această ocazie:

„Semnificația europeană a drapelului Ardealului

Războiul drapelelor, purtat de autoritățile române, de fapt împotriva comunității maghiare din Transilvania, durează de aproape trei ani, având ca scop desființarea simbolurilor noastre naționale, comunitare, istorice, printre care a celor arborate pe balconul biroului meu de europarlamentar din Oradea.

Consiliul Național Maghiar din Transilvania și Partidul Popular Maghiar din Transilvania au arborat drapelul secuiesc pe aceasta clădire în iunie 2014, în semn de solidaritate cu Ținutul Secuiesc, dar și în semn de protest împotriva măsurilor luate de autorități față de acest simbol al comunității noastre.

În consens cu unitatea și diversitatea Europei, în septembrie 2014 am expus lângă cel secuiesc și drapelul Uniunii Europene, urmat apoi în luna octombrie a aceluiași an de drapelul revoluției maghiare din 1956, iar în luna decembrie de simbolul revoluției române din 1989, tricolorul românesc „eliberat” de stema comunistă, prin aceasta atrăgând atenția asupra libertății dobândite în urma răsturnării dictaturii ceaușiste și asupra revendicărilor îndreptățite ale comunității maghiare din Transilvania. În decembrie 2015 am expus lângă cel al Ținutului Secuiesc drapelul regiunii Partium, drept expresie a îndreptățitelor aspirații de autonomie a celor două regiuni istorice.

Drapelele expuse flutură nu împotriva cuiva, flutură doar pentru noi înșine. Simbolica lor bogată nu se îndreaptă împotriva nimănui, au în schimb menirea de a reprezenta identitatea și valorile specifice și universale, individuale și comunitare, la nivelul continentului, al țărilor și regiunilor componente, al românilor, maghiarilor, secuilor și celor din Partium.

În mod asemănător, drapelul Transilvaniei, care se va arbora astăzi, are menirea de a propaga – conform modelului european – diversitatea în unitate și unitatea în diversitate, conviețuirea tradițională și apartenența la comunitatea unitară a românilor, maghiarilor, germanilor și a altor etnii din Transilvania, bogăția etnică și confesională, toleranța reciprocă – potrivit principiului complementarității. Este semnificativ că unele elemente ale drapelului istoric al Ardealului au fost incluse în actualul drapel de stat al României. Când tineri maghiari au înălțat drapelul Transilvaniei la festivitatea organizată de ziua națională a maghiarilor de pretutindeni la Cluj-Napoca, au fost tracasați și amendați de jandarmi pe nedrept, din moment ce acest drapel reprezintă întreaga Transilvanie, toată populația acesteia, inclusiv majoritatea românească. De aceea constituie o aberație inexplicabilă afirmația precum că acest purtător al identității noastre transilvănene comune „este un simbol care generează dușmănie și discriminare”, după cum încercau să-și motiveze măsurile represive forțele de ordine.

Programul Partidului Popular Maghiar din Transilvania, elaborat în 2012, prevede federalizarea României. Federalismul înseamnă autoguvernarea regiunilor autonome ale țării. În Europa statelor, a națiunilor și a regiunilor, Transilvania, precum Muntenia și Moldova, sunt mari regiuni istorice, autoguvernarea lor realizându-se în cadrul statului federal român. În context mai larg, drapelul Transilvaniei simbolizează europeismul transilvănean.

În condițiile actualei crize prin care trece Europa, îndrăznim să sperăm că nu vom mai fi obligați să recurgem la „serviciile” Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, steagurile noastre persecutate vor putea, în sfârșit, să fluture liber și împreună, simbolizând Europa în complexitatea ei, cu statele și regiunile ei istorice.