Tom Jones, in concert pentru prima data la Cluj-Napoca!

Artistul britanic revine in Romania pentru a incanta publicul roman cu cele mai cunoscute hit-uri, precum It`s Not Unusual, Kiss, Delilah, I`ll never fall In Love Again si If I Only Knew. Pe langa cele mai cunoscute cantece din discografia artistului, Tom Jones va interpreta compozitii de pe cele mai recente albume: Long Lost Suitcase, Spirit In The Room si Praise & Blame.

Cu o cariera muzicala de peste cinci decenii, Tom Jones a castigat admiratia criticilor atat pentru show-urile live exceptionale, cat si pentru cele peste 40 de albume inregistrate. Tom Jones este un artist complet, cu numeroase hit-uri care s-au clasat pe primele pozitii in topurile muzicale internationale, turnee, show-uri spectaculoase in Las Vegas, reveniri muzicale impresionante si participarea ca antrenor la celebra emisiune The Voice UK.

Indragit pentru vocea complexa, cu note de bariton, Tom Jones s-a dovedit a fi unul dintre cei mai versatili artisti, trecand de la pop, la R&B, country, dance, soul sau muzica gospel. Excelenta sa muzicala a fost rasplatita de-a lungul timpului cu numeroare distinctii. In anul 2006, muzicianul a fost decorat cu gradul de cavaler de catre Regina Regatului Unit, fiind invitat sa concerteze la Palatul Buckingham cu ocazia celebrarii jubileului de diamant. Talentul muzical i-a fost recunoscut inca de la inceputul carierei, obtinand premiul Grammy pentru Cel mai bun debut. A castigat premiul BRIT Award pentru Cel mai bun artist si pentru contributia adusa muzicii britanice, a fost distins cu premiul Silver Clef Award pentru Intreaga Cariera, fiind premiat si de US Songwriters Hall of Fame. A fost numit Barbatul Anului de Revista GQ si a castigat prestigiosul UK Music industry Trust Award.

Anul 2010 a marcat lansarea albumului “Praise & Blame”, ce contine exclusiv cantece inregistrate live in celebrul studio al lui Peter Gabriel. Albumul reprezinta o intoarcere la origini si a fost produs de Ethan Johns (Kings of Leon, Ryan Adams, Ray LaMontagne, Laura Marling, Paolo Nutini). In anul 2012 a urmat lansarea albumului “Spirit In The Room”. Albumul contine cantece scrise de muzicieni legendari, precum Richard Thompson, Leonard Cohen, Paul Simon sau Paul McCartney. “Spirit In The Room” s-a remarcat prin mixul de naturalete, simplitate si muzica soul.

Dupa lansarea celor doua albume, a urmat in anul 2014 un turneu si multe alte aparitii in cadrul unor evenimente importante precum concertul caritabil organizat de Neil Young`s Bridge School si in cadrul BBC Music Awards.

Anul 2015 a marcat inceputul colaborarii cu celebra emisiune The Voice UK in calitate de antrenor pentru concurenti, alaturi de alti artisti celebrii precum Will.i.am, Rita Ora si Ricky Wilson. Au urmat alti ani plini de activitate, precum turnee si alte aparitii in cadrul unor emisiuni celebre. Complexitatea sa artistica i-a castigat faima si aprecierea atat din partea publicului matur, cat si din partea celui tanar.

Biletele pentru concertul de pe 26 iunie 2019, Sala Polivalenta BT Arena din Cluj-Napoca sunt disponibile online pe tomjones.emagic.ro, la mai multe categorii de preț, între 145 lei și 427,5 lei, în funcție de locul în sală. Biletele sunt, de asemenea, disponibile pe eventim.ro, iabilet.ro și în punctele de vânzare Eventim și IaBilet.