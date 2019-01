În perioada 8-13 ianuarie a avut loc concursul internaţional „World Rising Stars” din Tbilisi, Georgia. Modelul orădean Denisa Hodişan, cât şi două dintre fetiţele pregătite la Şcoala de prinţi şi prinţese „Gift of beauty”, condusă de tânăra orădeancă, s-au dovedit a fi cele mai talentate şi frumoase concurente.

Astfel, Vanesa Pantiş, de 11 ani, a câştigat titlurile de Best Model (Grand prix), iar Alexia Berce, de 5 ani, a fost încoronată Best Princess (Grand prix). La acest concurs internaţional au fost invitate, pe categorii de vârstă, la secţiunile modelling, respectiv talent, modele care s-au făcut remarcate în anul 2018.

Vanesa Pantiş a fost evidenţiată în aprilie, la concursul Best Princess of The World, Georgia, cel mai bun model din 30 de copii din toată lumea. Alexia Berce a fost remarcată în septembrie, la Săptămâna Modei de la Milano.

Nu s-a lăsat mai prejos nici cea care le pregăteşte pe micile modele. Denisa, deţinătoarea titlului Miss Balkan 2017 şi 2018, a devenit Top Model of The Year 2019 (Grand prix) şi Fashion Model of The Year.

Denisa Hodişan a fost invitată, în urma participării, în anul 2017, la concursul Miss and Mister Planet, unde a reprezentat România. La acest consurs ea a reprezentat România la categoria 18-25 de ani. Pe lângă prezentările de modă ale unor designeri georgieni, proba rochiilor de seară – creaţie a orădencei Vanesa Oros – a fost inclusă şi proba costumului popular, reinterpretat. Designerul Cristina Breteanu a fost cea care a creat costumul Denisei, dar şi cel al Vanesei Pantiş, care a câştigat şi premiul Best National Costume.

De trei ani, de când a luat fiinţă Şcoala de prinţi şi prinţese „Gift of beauty”, Denisa, alături de personal specializat, îi învaţă pe copii, pe lângă modelling, și bune maniere, comportament adecvat pentru creşterea încrederii în sine, dicţie şi multe altele.

În cadrul concursurilor naţionale şi internaţionale la care participă, absolvenţii pot pune în practică ce au învăţat la Şcoala de prinţi şi prinţese.