Totul despre internship în cadrul unui proiect

Câteva zeci de tineri, elevi şi studenţi, au aflat ce înseamnă un internship şi care sunt beneficiile rezultate în urma acestuia. Informaţiile le-au fost oferite în cadrul dezbaterii publice ocazionate de lansarea proiectului „Evolve Internship” al Asociaţiei de Responsabilizare şi Dezvoltare a Tineretului (ARDT) Oradea, care a avut loc marţi, 26 noiembrie în Sala Traian Moşoiu a Primăriei Oradea.

Au fost prezenţi Alina Silaghi – directorul Agenţiei de Dezvoltare Locală oradea (ADLO), Marius Rotar – inspectorul şef al ITM Bihor, însoţit de Cristina Bikling – juristul instituţiei, Radu Silaghi- directorul executiv al Asociaţiei Firmelor Bihorene, Sergiu Coroiu – profesor universitar, profesori şi reprezentanţi ai mediului de afaceri.

Dezbateri

Prezentarea evenimentului a fost făcută de Florin Silviu Sabău, de la Radio Transilvania. Primul dintre vorbitori, Alina Silaghi, le-a vorbit celor prezenţi despre începuturile sale, în urmă cu 20 de ani şi de ce ADLO susţine acest proiect. În urmă cu 20 de ani era studentă la Ştiinţe Economice şi a început cu un job part-time la o carmangerie. „Timp de un an nu am mai consumat carne de porc, dar am învăţat să-mi pun în practică toate cunoştinţele, am învăţat să lucrez în echipă, am învăţat ce înseamnă responsabilitatea muncii mele şi cu ce pot fi de folos. La un an s-a publicat un anunţ pentru postul de director economic la o companie mare din Oradea. Am participat la concurs şi, ghiciţi ce? A contat acel an de experienţă pe care îl aveam şi am fost angajată”, a povestit Alina Silaghi. „În acest moment, acest program vă poate ajuta şi pe voi”, a continuat directorul ADLO.

Radu Silaghi le-a precizat tinerilor prezenţi că AFB îi vrea pe tineri drept parteneri.

Despre partea legală a internship-ului a vorbit şeful ITM Bihor, Marius Rotar.

Profesorul Sergiu Coroiu le-a indicat tinerilor să încerce să facă ceea ce ştiu să facă bine. „În viaţă avem trei mari actori: elevul cu familia, corpul didactic şi societatea. Părinţii care vor să imprime copiilor o anumită traiectorie, şi vă spun cu toată sinceritatea, nu prea ţin cont de aptitudinile voastre. Nişte profesori care urmăresc să aibă doar o programă de învăţământ, nu toţi, uită de acea calitate pe care trebuie să o aibă, implicarea emoţională în sistemul educaţional, să vă ajute, să vă identificaţi. Şi societatea care plăteşte, care susţine sistemul educaţional, şi nu prea beneficiază de acei tineri specialişti cu anumite abilităţi, de care are nevoie”, a subliniat Sergiu Coroiu. „Vă spun doar atât: posibilitate, realitate, probabilitate. Posibilitatea de a vă face o carieră o aveţi. Realitatea este că trebuie să v-o faceţi! Dar în ce condiţii? Există această organizaţie ARDT, care încearcă să vină în sprijinul vostru. Utilizând sprijinul acestor organizaţii, probabilitatea de a avea o carieră de succes creşte. Şi eu vă doresc succes!”, a încheiat Sergiu Coroiu.

Raul Derecichei, unul dintre mentorii ARDT, le-a destăinuit celor prezenţi că „succesul surâde doar celor care perseverează. Este dictonul după care ar trebui să vă ghidaţi, pentru că aveţi foarte multe oportunităţi. Eu sunt rodul voluntariatului pe care l-am făcut în timpul facultăţii. O persoană care a învăţat mult mai mult din internship-urile pe care le-am urmat decât din materiile care mi-au fost predate. Nu neapărat că ele au fost greşite”. Acesta i-a sfătuit pe tineri să nu îşi aleagă în viaţă un drum care nu le place. „Nu există diferenţe între un absolvent de Oradea şi un absolvent de Cluj. Singura diferenţă e dorinţa ta de a pune mâna pe o carte suplimentară, de a participa la sesiuni de comunicare, să cunoşti lume din societăţi diferite”, este de părere Raul Derecichei.

„Evolve Internship”

Despre proiect a vorbit Filip Barabas, preşedintele ARDT. Acesta a prezentat fazele proiectului şi beneficiile acestuia pentru tineri. „Generaţia mea nu a avut această oportunitate”, a subliniat Filip Barabas. Orientarea în carieră, training – comunicare, wrkshop teamwork. Au fost subiecte atinse de preşedintele ARDT. „Scopul programului nostru este atragerea tinerilor din Oradea, din regiune şi din ţară spre internship”, a subliniat Filip Barabas.