Totul pentru IT în Oradea: burse, program start-up și facilități pentru clădiri de birouri

În prezent, în Oradea sunt angajate în jur de 2.000 de persoane în industria informatică, față de 22-23.000, în Cluj, spre exemplu. În fața acestor cifre, inițiatorii aleg să fie optimiști: e loc de creștere!

Nevoia de diversificare

Pachetul de măsuri a fost prezentat în conferință de presă de primarul Ilie Bolojan, directorul economic Eduard Florea și …..

„Din toate analizele reiese că industria va ajunge la un nivel de consolidare care nu va mai permite menținerea gradului de creștere a orașului doar bazându-ne pe industrie”, spune primarul Ilie Bolojan, referindu-se la cadrul general în care s-a decis introducerea de facilități pentru IT.

Oradea a avut în anii anteriori un grad de creștere economică de aproximativ 6% iar menținerea acestuia în următorii ani ar plasa-o în rândul orașelor medii europene, susține primarul. În prezent, sunt cam 70.000 de joburi în industria orădeană.

Ca urmare, executivul a apreciat că e cazul să intervină pentru a forța creșterea unor sectoare noi, cu valoarea adăugată mare, precum cel de IT.

„Încercăm să creem condiții mai bune pentru ca aceste zone unde noi avem un ușor deficit să se dezvolte mai mult”, spune Bolojan.

Scopul ar fi o frînare a exodului de tineri talentați din Oradea și o creștere a infrastructurii necesare pentru această industrie. „Nu îi vom putea opri dar încercăm, prin anumite facilități, să creștem gradul de retenție. Încercăm să atragem oameni talentați în Oradea, din afaca orașului și încercăm, prin niște stimulente financiare, să dezvoltăm clădiri care lipsesc din peisajul urban, birouri de categoria A, astfel încât, cu acestea, să avem condițiile pentru ca cei care lucrează în ele să se locheze în Oradea”, a mai spus primarul.

Eduard Florea a reluat ideea că „sistemul IT are capacitate de creștere exponențială în Oradea” și a prezentat un status quo: „am observat că este un număr mare de firme cu număr mic de angajați, cinci zece persoane. Puține sunt firmele cu peste 100 de angajați. Asta dovedește că sectorul IT din Oradea crește din proiecte individuale. Se lucrează, deci, mult cu produse finite nu cu centre de asistență tehnică, de exemplu. Am mai constatat un număr mic de specialiști, ceea ce înseamnă că elevii înscriși în licee la profilele matematică informatică iau calea altor centre universitare mult mai puternice. Totuși, există o pepinieră, la nivelul fiecărei unități liceale aproape, toate au cel puțin o clasă de mate-info. Univeristatea din Oradea are o facultate dedicată care poate fi bază pentru pregătirea acestor elevi”.

Burse pentru elevi

Programul de facilități propus e structurat pe mai multe paliere. Elevilor la profilele de mate-info, clasele XI și a XII-a cu rezultate bune la învățătură – media generală peste 8,5 și nota 10 la purtare, dar și celor de la alte profile dar cu rezultate în competiții de specialitate, ar urma să li se acorde burse de 200 de lei. Bursa e condiționată de continuarea studiilor la Universitatea din Oradea. Dacă bursierul nu este admis sau pleacă din oraș, bursele se restituie.

Universitar

Pachetul pentru studenții integraliști la informatică-matematică sau altele care sunt axate pe un curriculum din domeniul IT este subvenționarea mesei și a cazării. Propunerea se referă, desigur, la studenții din afara Oradiei.

Start-up made in Oradea

Din partea sectorului IT, Gabriel Ciordaș a detaliat ideea înființării unui fond pentru finanțarea ideilor de afaceri, în valoare de aproximativ 400.000 de euro.

Alocarea ar urma să fie undeva între 5.000 și 10.000 euro pe start-up și selecția ideilor s-ar face de „o echipă de specialiști în domeniu desemnați de acționarii societății administrator a fondului de investiții”. Societatea administrator ar urma să fie un SA înființat de Primărie prin Agenția de Dezvoltare Locală Oradea împreună cu companii cu experiență în IT.

Chestionat despre cum va funcționa mecanismul – ideile noilor veniți în industrie vor fi judecate de cei cu experiență dar care sunt, de fapt, competitorii lor direcți – Ciordaș a ales să minimizeze partea de concurență și să insiste pe faptul că creșterea industriei va însemna bussines bun pentru toată lumea.

„90% din clienții orădenilor, de exemplu, nu sunt orădeni de accea concurența între companii nu există câtă vreme piața de desfacere e dincolo de hotare”, a argumentat și directorul Florea.

Pentru că Oradea este mai degrabă lipsită de infrastructură pentru IT, municipalitatea propune în acest pachet și facilități fiscale pentru imobilele în care se desfășoară activități legate de acest domeniu.

Din 1 ianuarie 2019 urmează să fie implementată o schemă care poate duce, în unele condiții, până la scutirea integrală de impozit pentru acestea.