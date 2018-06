TOTUL PENTRU SANATATEA TA! Campanie cu promotii in perioada 4 iunie – 30 Iunie 2018

Conform devizei noastre, care confera titlul campaniei noastre („TOTUL PENTRU SANATATEA TA”) dorim sa oferim posibilitatea la cat mai multe persoane sa isi verifice starea de sanatate pentru prevenirea afectiunilor grave. De aceea, in intervalul 04.06.2018 – 30.06.2018, la toate ambulatoriile Spitalului Clinic Pelican din Oradea si Alesd, oferim urmatoarele promotii:

PROMOTIA 1:

Screening pentru depistarea coxartrozei si gonartrozei: GRATUIT

Incepand cu 4 iunie 2018, pacientii beneficiaza de:

Screening pentru depistarea coxartrozei:

1. Consultatie de specialitate (Ortopedie sau Reumatologie)

2. Investigatii medicale de specialitate (radiografie de sold, analize,etc)

Screening pentru depistarea gonartrozei:

1. Consultatie de specialitate (Ortopedie sau Reumatologie)

2. Investigatii medicale de specialitate (radiografie, analize,etc)

(Rugam pacientii sa se programeze la Call Center 0259/444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere catre Ortopedie sau Reumatologie)

PROMOTIA 2:

Screening pentru depistarea afectiunilor reumatice inflamatorii: GRATUIT

Incepand cu 4 iunie 2018, pacientii beneficiaza de:

1. Consultatie de specialitate (Reumatologie)

2. Radiografie maini / sacro-iliaca

3. Analize de laborator specifice

(Rugam pacientii sa se programeze la Call Center 0259/444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere catre Reumatologie).

PROMOTIA 3:

Screening Tiroidian Endocrinologie: 150 lei (reducere 70%)

Incepand cu 4 iunie 2018, pacientii beneficiaza de:

1. Analize de laborator (hemoleucograma, glicemie, TSH, FT4, calciu ionic, ATPO)

2. Ecografie tiroidiana

3. Consultatie de specialitate (Endocrinologie)

(Rugam pacientii sa se programeze la Call Center tel: 0259/444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere catre Endocrinologie)

PROMOTIA 4:

Screening Tiroidian Endocrinologie: 100 lei (reducere 50%)

Incepand cu 4 iunie 2018, pacientii beneficiaza de:

1. Analize de laborator (HLG, glicemie, TSH, FT4, calciu ionic, ATPO)

2. Consultatie de specialitate (Endocrinologie)

(Rugam pacientii sa se programeze la Call Center 0259/444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere catre Endocrinologie)

PROMOTIA 5

Evaluarea starii de sanatate a pacientilor supraponderali: 150 lei (reducere 70%)

Consultatie endocrinologie

1. EKG

2. Ecografie tiroidiana

3. Ecografie abdomen

4. Analize de laborator specifice

(Rugam pacientii sa se programeze la Call Center 0259/444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere catre Endocrinologie)

PROMOTIA 6

Screening Medicina interna 150 lei (reducere 70%)

Incepand cu 4 iunie 2018, pacientii beneficiaza de:

1. Consultatie de specialitate (Medicina interna)

2. Ecografie generala

3. Analize de laborator (hemoleucograma,glicemie,colesterol total,TGO,TGP,uree serica,creatinina, acid uric, sumar urina)

4. EKG

(Rugam pacientii sa se programeze la Call Center tel: 0259/444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere catre Medicina interna).

PROMOTIA 7

Screening Medicina interna 100 lei (reducere 50%)

Incepand cu 4 iunie 2018, pacientii beneficiaza de:

1. Consultatie de specialitate (Medicina interna)

1. Analize de laborator (hemoleucograma,glicemie,colesterol total, TGO, TGP, uree serica, creatinina, acid uric, sumar urina)

2. EKG

(Rugam pacientii sa se programeze la Call Center tel: 0259/444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere catre Medicina interna).

Consideram ca evaluarea starii de sanatate are o importanta determinanta in stabilirea diagnosticului bolii in stadii incipiente, dar mai ales in prevenirea anumitor boli si mentinerea unei stari optime de sanatate. De aceea, consultatiile si analizele periodice sunt in masura sa reduca imbolnavirile si mortalitatea, dar si costurile cu tratamentul. SPITALUL CLINIC PELICAN ORADEA ofera aceste promotii cu servicii medicale tuturor persoanelor asigurate, care se prezinta cu bilet de trimitere de la medicul de familie catre medicii nostri specialisti, implicati in campania noastra „Totul pentru sanatatea ta”.

Programari la Call Center 0259/444444

