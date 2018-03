Tractoriști cu permis de Sălard

O primă serie de tractorişti a intrat marți, 20 martie, în posesia diplomelor care atestă această meserie. În premieră naţională, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) Bihor a iniţiat şi finalizat acest curs de tractorişti.

Diplomele le-au fost înmânate proaspeților tractorişti de către directorul DAJ Bihor, Nicolae Hodişan, şi de primarul comunei Sălard, Nagy Miklos, într-un cadru festiv, la Sălard.

„În urma mai multor discuţii cu proprietarii de terenuri şi administratorii de societăţi comerciale din domeniul agricol, am constatat că această meserie de tractorist este practicată fără a beneficia de o formă de învăţământ oficială. Marea majoritate a tinerilor sau a celor care lucrează pe tractoare dobândeau pregătirea profesională şi tainele meseriei de la cei mai în vârstă, de la părinţi sau de la cunoştinţe. Astfel că în cadrul DAJ Bihor am organizat acest curs de pregătire profesională în meseria de tractorist, am obţinut acreditările necesare, astfel că la sfârşitul anului trecut am reuşit să lansăm şi să înscriem prima serie de tractorişti. Azi am înmânat diplomele acestor primi absolvenţi, şi totodată am lansat o altă serie de cursanţi”, a precizat Nicolae Hodişan. Pentru că numărul solicitanţilor a fost mare, s-a decis formarea a două grupe.

„Eu sunt foarte mulţumit de colaborarea cu Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bihor, pentru că ne putem mândri cu faptul că de mai multe ori am organizat diferite acţiuni de pregătire a localnicilor în diverse meserii. Numărul mare de solicitări şi pentru cursul care azi demarează, precum şi înmânarea diplomelor primei serii de tractorişti, nu pot decât să ne bucure. Fiecare fermier care gândeşte în viitor trebuie să fie conştient de faptul că trebuie să aibă un act care să ateste că are o meserie, ca să se poată angaja, nu ca muncitor necalificat, ci calificat, şi să poată depune şi proiecte pentru obţinerea de fonduri europene. Marea majoritate a cursanţilor sunt tineri şi sper să depună multe proiecte europene”, ne-a spus Nagy Miklos.

Calificaţi

Importanţa unei calificări este motivul pentru care cei mai mulţi bihoreni spun că au urmat sau urmează să se înscrie la cursul de tractorişti. „Eu de mic copil am crescut cu tractorul, am lucrat pe tractor, atâta doar că nu aveam calificarea. Acum am şi o diplomă care mă va ajuta şi mai mult: pot să mă angajez pe un salariu mai mare”, a declarat Vegh Istvan, un tânăr care a absolvit acum cursul de tractorişti.

Pentru că mulţi muncitori din domeniile agricole sunt angajaţi pentru munci necalificate, deşi aceştia prestează munci care necesită o pregătire profesională de specialitate, şi asta datorită faptului că nu pot face dovada pregătirii profesionale prin atestate profesionale sau certificate de calificare, DAJ Bihor vine în sprijinul acestora, dar şi în sprijinul angajatorilor, cu o gamă de cursuri de pregătire profesională.

Printre aceste cursuri se numără cel de tractorist şi lucrător în gospodăria agroturistică, lucrător în cultura plantelor, lucrător în creşterea animalelor, lucrător în pomicultură. Cursurile sunt acreditate de Ministerul Muncii şi Educaţiei.

Absolvenţii cursurilor de tractorist pot obţine şi permis de conducere pentru categoria de vehicul. Cursurile se desfăşoară în mai multe locaţii din județ, stabilite în funcţie de numărul de cursanţi înscrişi în zona respectivă.

Cei interesaţi pot obţine informaţii suplimentare la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Bihor (Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 24-26), tel. 0259/416.722, int. 21, Biroul Formare Profesională.