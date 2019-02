Trafic reluat în urma alunecărilor de teren de pe DN 76 în dreptul localității Criștiorul de Jos

Traficul rutier a fost complet blocat in dimineata zilei de 1 februarie 2018 in dreptul localitatii Criștiorul de Jos in urma unei alunecari de teren. Politistii au transmis ca s-a deblocat traficul pe ambele sensuri in jurul orei 09:45. Serviciul Drumuri Nationale a acționat cu 3 utilaje pentru degajarea drumului.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că din cauza unei alunecări de teren, circulaţia rutieră pe DN76 (E79) a fost întreruptă la kilometrul 86+300 de metri, în zona localităţii Criştioru de Jos, judeţul Bihor. Traficul rutier este deviat provizoriu pe ruta Lunca – DN75 – Arieşeni – Albac – Câmpeni – DN74A – Abrud – DN74 – Brad. In urma alunecării de teren, carosabilul a fost afectat pe o suprafața de aproximativ 30 de metri. © FOTO: Infotrafic.ro In jurul orei 08:00, traficul a fost reluat intermitent, pe cate o banda. Politistii roaga soferii sa le asculte indicatiile pentru a fi in siguranta, dat fiind faptul ca, pe circa 30-40 m distanta sunt mormane de pamant inalte de 1,5 si chiar 2 m. © FOTO: Infotrafic.ro In jurul orei 09:45, traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri de circulatie.